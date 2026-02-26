  • Delo d.o.o.
ŽALITVE VSEPOVPREK

Trump jezen: »Robert De Niro je neumen, ima nizek IQ« (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social znova sprožil val besednih napadov na demokratski kongresnici Ilhan Omar in Rashido Tlaib, tokrat pa se mu je zameril tudi Robert De Niro.
Donald Trump v zadnjem nagovoru demokratov ni ravno navdušil. FOTO: AFP
Donald Trump v zadnjem nagovoru demokratov ni ravno navdušil. FOTO: AFP
G. P.
 26. 2. 2026 | 13:07
2:29
A+A-

Kongresnici Ilhan Omar in Rashida Tlaib sta se očitno zelo zamerili Donaldu Trumpu na enem izmed nastopov prejšnji teden, zato se je nanju spravil tako, kot on najbolje zna - preko socialnih omrežij.  

V zapisu na omrežju Truth Social, ki si ga je po prepovedi uporabe Twitterja, oziroma današnjega omrežja X, postavil kar Trump sam, je obe kongresnici označil za nori in škodljivi za državo. Po njegovih besedah naj bi med njegovim govorom na dogodku kričali in ga poskusili prekiniti, kar je opisal kot nedostojno, mentalno bolno in seveda Amerike nevredno. Obe je poslal 'tja, od koder sta prišli', kar namiguje na njuno tuje poreklo ter Trumpovo znano protimigrantsko držo. 

Jezni Trump se ni prav nič zadrževal. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
Jezni Trump se ni prav nič zadrževal. FOTO: zajem zaslona, omrežje X

Omarjeva, rojena v Somaliji, ki je v ZDA prišla kot otrok v 90. letih, ter Tlaibova, rojena v Michiganu, sta med predsednikovim govorom res večkrat glasno protestirali. Trump je v spornem delu govora namreč v skladu s svojimi nazori komentiral stanje nezakonitih migracij in domnevnih zlorab v Minnesoti, povezanih s somalijsko skupnostjo. Ko je predsednik dejal, da bi se morali demokrati »sramovati« svojih pogledov na migracije, mu je Omarjeva odvrnila, da bi se moral pravzaprav sramovati on. Tlaibova pa ga je v enem od kasnejših trenutkov prekinila z očitkom, da laže. Omarjeva je kasneje na družbenem omrežju X zapisala, da stoji za svojimi besedami in da je želela predsednika spomniti na odgovornost do vseh državljanov, ki jo nosi.

Kako je tu vmes prišel legendarni igralec?

Trump je v zapisu napadel tudi Roberta De Nira, znanega nasprotnika Trumpove politike. De Niro je namreč pred kratkim javno kritiziral Trumpa v enem izmed svojih govorov, zato je predsednik izkoristil priliko za maščevanje. De Nira je v zapisu žalil kot »bolnega in dementnega človeka, ki ne ve, kaj počne« za zraven pa še navrgel, da ima igralec »ekstremno nizek IQ, podobno kot komičarka Rosie O'Donnell«. Z O'Donnellovo sta v podobnem sporu kot z De Nirom. Za konec izbruha je še navedel, da je Amerika trenutno »večja, boljša, bogatejša in močnejša kot kadarkoli prej, kar demokrate moti«. 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
