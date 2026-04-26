NAPAD V BELI HIŠI

Trump mislil, da je padel pladenj, prva je odreagirala Melania (VIDEO)

Streljanju je bil priča tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je bil med pomembnimi povabljenci.
Melania je jasno nakazala, da nekaj ni uredu, medtem ko Donald še ni razumel nevarnosti. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 26. 4. 2026 | 08:40
Tradicionalne večerje dopisnikov, kjer so danes ponoči oziroma po lokalnem času včeraj zvečer odjeknili streli, se je znano udeležil tudi naš veleposlanik Iztok Mirošič. »Sem še v dvorani, signal je slab,« je le nekaj minut po streljanju v klicu povedal novinarjem Dela. »Ko se je zgodilo streljanje, so v trenutku v dvorano vdrli agentje tajnih služb in vojaki ter odpeljali Trumpa in Melanio. Mi smo ostali notri,« jim je zaupal, medtem ko so pogovor prekinjale motnje.

Na Trumpa naj bi streljal mlad učitelj, ki je razvil sistem za zaviranje invalidskih vozičkov, zaokrožil video dogajanja (VIDEO)

To je bilo že tretje streljanje, ki mu je bil Mirošič priča

Eno se je zgodilo v Chicagu, drugo v Washingtonu sredi križišča, tretje včeraj. 

Na predsednika Trumpa so sicer pripravili že več atentatov, Najbližje so prišli julija 2024 na predvolilnem zborovanju v Butlerju v Pensilvaniji, kjer mu je napadalec Thomas Crooks poškodoval uho. Strelca so na licu mesta pokončali, kljub temu pa je zagrešil eno smrtno žrtev in dve težji poškodbi. 

»Tukaj so vsi najpomembnejši ameriški novinarji, začelo se je zelo lepo,« je Delu še povedal Mirošič. »Zdaj so sporočili, da se hoče Trump na ta dogodek vrniti v tridesetih dneh, saj zaradi protokolov tajnih služb ne sme priti takoj nazaj. Ker ne bo prišel, so nam dovolili, da gremo domov ... se je pa zgodilo bliskovito, to moram reči. Streljanje se je zgodilo v lobiju pred dvorano, policija in vojska sta takoj vdrli vanjo. Trumpa, Vancea in vse vladno omizje so takoj odpeljali.« je še povedal, preden so zapustili Washington Hilton.

image_alt
Trumpa evakuirali zaradi streljanja v Beli hiši, incidentu priča tudi Slovenec (FOTO)

Da gre za streljanje, je prva dojela Melania

Na spletu je že zaokrožil video, ki potrjuje besede, da je dogajanje prva razumela Melania. Donald naj bi namreč ob prvem poku mislil, da je padel pladenj, medtem ko je prva dama že nakazala na nevarnost. Šele nato so se vsuli varnostniki, ki so ju takoj odpeljali iz dvorane. Na dogodku je bila prisotna tudi Erika Kirk, ki je bila pravtako evakuirana med prvimi. Storilec, mladi inženir Cole Tomas Allen, zaenkrat ostaja nerazumljen. Motive za napad še raziskujejo.

 

 

