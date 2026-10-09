  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MELANIA GA NE KLIČE PO IMENU?

Trump na predvolilnem shodu zašel s poti in razkril nenavadno podrobnost o Melanii (VIDEO)

Trump je najperj na shodu napadel demokrata, nato pa začel pripovedovati o Melanii.
Donald Trump FOTO: Evan Vucci, Reuters
Donald Trump FOTO: Evan Vucci, Reuters
A. G.
 9. 10. 2026 | 20:31
4:07
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na predvolilnem shodu v Teksasu povedal, da ga njegova žena Melania Trump, s katero sta poročena že 21 let, naslavlja enako kot enega od njegovih zaposlenih, namesto da bi uporabila njegovo ime ali kakšen drug ljubeč izraz. Predsednik je govoril v podporo teksaškemu generalnemu tožilcu in republikanskemu kandidatu za senat Kenu Paxtonu. Med govorom se je lotil njegovega tekmeca, demokratskega državnega predstavnika Jamesa Talarica, in začel obširno pripovedovati, da je vegan, kar Talarico zanika.

Toda kmalu je zašel s teme in začel razpravljati o izgovarjavi angleške besede vegan. Ob tem se je spomnil, kako ga je žena popravila. »Veste, žena mi je rekla: 'Gospod, nekaj vas moram prositi – ne izgovori se vejgan, ampak vigan,« je dejal Trump. Sedemintridesetletni Talarico, ki je po izobrazbi teolog in je v zadnjih javnomnenjskih anketah o volitvah v teksaški senat večinoma pred Paxtonom, je večkrat zanikal, da bi se prehranjeval vegansko ali vegetarijansko. Takšna življenjska izbira bi bila v zvezni državi, kot je Teksas, kjer ima živinoreja pomembno vlogo, lahko politično tvegana. Kljub temu Paxtonova kampanja in Trump vztrajno trdita, da se demokrat izogiba živalskim izdelkom. Ameriški predsednik je nadaljeval ponavljanje neutemeljenih trditev o Talaricovi prehrani in zbranim privržencem dejal, da so njegove izjave o uživanju mesa izmišljene. »Zdaj pravi, da obožuje meso, ampak je vegan – vidiš, Melania? To sem pa pravilno izgovoril,« je dejal. »Vegan je. Rad bi pojedel košček solate, majhen košček solate, prosim.«

Trump trdi, da je demokrat zaradi mesa zbolel

Trump je nato namignil, da je Talarico nedavno manjkal na predvolilnih dogodkih zaradi prebavnih težav, ki naj bi jih povzročilo uživanje mesa iz političnih razlogov. »Veste, kje je? Bolan je, ker je bil prisiljen jesti meso iz političnih razlogov, zdaj pa povsod bruha. Slabo mu je,« je dejal.

S to nenavadno pripovedjo je nadaljeval in Talaricu očital, da se je »silil hoditi na žar zabave« ter si »tlačil majhna rebrca v grlo«»Ampak jedel je, in kaj se je potem zgodilo? Šel je za šotor in povsod bruhal, ker noče jesti mesa,« je trdil Trump.

Spor zaradi mesa in podnebnih sprememb

Republikanski napadi na demokrata zaradi uživanja mesa izvirajo iz njegovih izjav za organizacijo Texas Humane Legislation Network. Talarico je v njih dejal, da je zmanjšanje porabe mesa »eksistencialnega pomena« za boj proti podnebnim spremembam. Vendar Talarico ni nikoli trdil, da sam ne uživa mesa. To republikancem ni preprečilo, da bi brez dokazov zatrjevali, da se mu odpoveduje.

Talarico je v odgovor poudaril, da »žar uživa že od časov pred prvo obtožnico proti Kenu Paxtonu«. S tem se je navezal na dolgotrajne pravne težave republikanskega kandidata.

Talarico v anketah pred republikancem

Trump se je v sredo mudil v San Antoniu. To je bil njegov četrti obisk Teksasa v zadnjih šestih tednih, pri čemer prihaja v času, ko si je Talarico v tekmi za senat ustvaril prednost pred Paxtonom. Če bi jo obdržal, bi lahko postal prvi demokrat po Ann Richards, ki je leta 1990 zmagala na volitvah za teksaško guvernerko, ki bi v tej zvezni državi zmagal na volitvah za državno funkcijo.

Nedavna anketa univerze Siena College je Talaricu namerila 51-odstotno podporo, Paxtonu pa 45-odstotno. Tudi ločena anketa televizijske mreže Fox News je pokazala prednost demokrata, in sicer s 51 odstotki proti 49 odstotkom, poroča Independent.co.uk.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Donald TrumpMelania TrumppolitikavolitveZDAmesoshodKen Paxtonsenatveganska prehranapodnebne spremembe
ZADNJE NOVICE
20:31
Bulvar  |  Tuji trači
MELANIA GA NE KLIČE PO IMENU?

Trump na predvolilnem shodu zašel s poti in razkril nenavadno podrobnost o Melanii (VIDEO)

Trump je najperj na shodu napadel demokrata, nato pa začel pripovedovati o Melanii.
9. 10. 2026 | 20:31
20:07
Novice  |  Slovenija
ŠE VEDNO NA BEGU

Zaradi tega je bil pobegli Dean Husović v priporu: izginilo več kot 80.000 evrov (FOTO)

Po vrnitvi s sodišča je pobegnil iz neposredne bližine ljubljanskega zapora.
9. 10. 2026 | 20:07
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Snahi sta uničili družino

Pisala nam je bralka, ki je imela z bližnjimi vedno lepe odnose, sedaj pa sta se sina poročila in v družino sta prišli snahi ...
Milena Miklavčič9. 10. 2026 | 20:00
19:47
Bulvar  |  Domači trači
REŠILA JO JE

Dramatično reševanje: ujeda s kremplji ranila našo tekmovalko resničnostnega šova (VIDEO)

Se spomnite tekmovalke Janje?
9. 10. 2026 | 19:47
19:20
Novice  |  Slovenija
ORGANIZIRAN KRIMINAL

Po hišnih preiskavah v Ljubljani, Kopru in Celju je sodišče odločilo, da gre 13 osumljencev v pripor

Preiskava je razkrila več kot 60 kaznivih dejanj, povezanih z drogami.
9. 10. 2026 | 19:20
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
TELEFONIJA

Ultra megabaterija

Redmi note 17 pro max se lahko pohvali z velikansko baterijo s kapaciteto 9210 mAh in hitrim 100-vatnim polnjenjem.
Staš Ivanc9. 10. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

To so znaki, da je vaš vsakdan postal prenaporen

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki