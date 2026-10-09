Trump na predvolilnem shodu zašel s poti in razkril nenavadno podrobnost o Melanii (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na predvolilnem shodu v Teksasu povedal, da ga njegova žena Melania Trump, s katero sta poročena že 21 let, naslavlja enako kot enega od njegovih zaposlenih, namesto da bi uporabila njegovo ime ali kakšen drug ljubeč izraz. Predsednik je govoril v podporo teksaškemu generalnemu tožilcu in republikanskemu kandidatu za senat Kenu Paxtonu. Med govorom se je lotil njegovega tekmeca, demokratskega državnega predstavnika Jamesa Talarica, in začel obširno pripovedovati, da je vegan, kar Talarico zanika.

Toda kmalu je zašel s teme in začel razpravljati o izgovarjavi angleške besede vegan. Ob tem se je spomnil, kako ga je žena popravila. »Veste, žena mi je rekla: 'Gospod, nekaj vas moram prositi – ne izgovori se vejgan, ampak vigan,« je dejal Trump. Sedemintridesetletni Talarico, ki je po izobrazbi teolog in je v zadnjih javnomnenjskih anketah o volitvah v teksaški senat večinoma pred Paxtonom, je večkrat zanikal, da bi se prehranjeval vegansko ali vegetarijansko. Takšna življenjska izbira bi bila v zvezni državi, kot je Teksas, kjer ima živinoreja pomembno vlogo, lahko politično tvegana. Kljub temu Paxtonova kampanja in Trump vztrajno trdita, da se demokrat izogiba živalskim izdelkom. Ameriški predsednik je nadaljeval ponavljanje neutemeljenih trditev o Talaricovi prehrani in zbranim privržencem dejal, da so njegove izjave o uživanju mesa izmišljene. »Zdaj pravi, da obožuje meso, ampak je vegan – vidiš, Melania? To sem pa pravilno izgovoril,« je dejal. »Vegan je. Rad bi pojedel košček solate, majhen košček solate, prosim.«

Trump trdi, da je demokrat zaradi mesa zbolel

Trump je nato namignil, da je Talarico nedavno manjkal na predvolilnih dogodkih zaradi prebavnih težav, ki naj bi jih povzročilo uživanje mesa iz političnih razlogov. »Veste, kje je? Bolan je, ker je bil prisiljen jesti meso iz političnih razlogov, zdaj pa povsod bruha. Slabo mu je,« je dejal.

S to nenavadno pripovedjo je nadaljeval in Talaricu očital, da se je »silil hoditi na žar zabave« ter si »tlačil majhna rebrca v grlo«. »Ampak jedel je, in kaj se je potem zgodilo? Šel je za šotor in povsod bruhal, ker noče jesti mesa,« je trdil Trump.

Spor zaradi mesa in podnebnih sprememb

Republikanski napadi na demokrata zaradi uživanja mesa izvirajo iz njegovih izjav za organizacijo Texas Humane Legislation Network. Talarico je v njih dejal, da je zmanjšanje porabe mesa »eksistencialnega pomena« za boj proti podnebnim spremembam. Vendar Talarico ni nikoli trdil, da sam ne uživa mesa. To republikancem ni preprečilo, da bi brez dokazov zatrjevali, da se mu odpoveduje.

Talarico je v odgovor poudaril, da »žar uživa že od časov pred prvo obtožnico proti Kenu Paxtonu«. S tem se je navezal na dolgotrajne pravne težave republikanskega kandidata.

Talarico v anketah pred republikancem

Trump se je v sredo mudil v San Antoniu. To je bil njegov četrti obisk Teksasa v zadnjih šestih tednih, pri čemer prihaja v času, ko si je Talarico v tekmi za senat ustvaril prednost pred Paxtonom. Če bi jo obdržal, bi lahko postal prvi demokrat po Ann Richards, ki je leta 1990 zmagala na volitvah za teksaško guvernerko, ki bi v tej zvezni državi zmagal na volitvah za državno funkcijo.

Nedavna anketa univerze Siena College je Talaricu namerila 51-odstotno podporo, Paxtonu pa 45-odstotno. Tudi ločena anketa televizijske mreže Fox News je pokazala prednost demokrata, in sicer s 51 odstotki proti 49 odstotkom, poroča Independent.co.uk.