Trump poklical vojsko in izdal ukaz: »To težavo morate nujno rešiti!« (VIDEO)

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je ponovno pritegnil pozornost javnosti z nenavadno anekdoto iz zasebnega življenja, ko je med sprejemom v Beli hiši govoril o težavah, ki jih je imel s funkcijo samodejnega popravljanja besedila na mobilnem telefonu. Trump je povedal, da mu je telefon vztrajno spreminjal ime žene, prve dame Melanie Trump, v »Melody«, kar je po njegovih besedah povzročilo številne neprijetnosti in posmehovanje na družbenih omrežjih.

Ko je govoril pred povabljenci, je Trump dejal, da je večkrat poskušal napisati sporočila, posvečena Melanii, posebej ob materinskem dnevu, vendar je funkcija »autocorrect« samodejno spreminjala ime njegove žene. »Vsakič, ko sem napisal Melania, je telefon to spremenil v Melody. Napisal bi: »Melania je fantastična« ali »srečen materinski dan naši čudoviti prvi dami Melanii«, potem pa bi telefon to spremenil,« je dejal Trump.

Kot je dodal, je težava postala še večja, kadar objave ni preveril, preden jo je poslal na splet, zaradi česar so ga uporabniki družbenih omrežij kritizirali in se mu posmehovali. »Včasih sporočila nisem lektoriral in potem so me v javnosti popolnoma »raztrgali«. Ljudje so mislili, da ne poznam imena svoje žene,« je v smehu povedal ameriški predsednik.

Posebno pozornost je pritegnil del govora, v katerem je Trump v šaljivem tonu navedel, da je moral za rešitev težave s telefonom poiskati pomoč ameriške vojske. »Veste, kdo je to popravil? Vojska. Rekel sem jim: »Pridite sem, to morate popraviti. Ubija me,« je povedal Trump.

Neposreden in spontan slog komunikacije

Čeprav je zgodba med prisotnimi sprožila smeh, je hitro postala viralna na družbenih omrežjih in ponovno odprla razpravo o Trumpovem načinu komuniciranja na spletu, ki že leta privlači ogromno pozornosti javnosti. Ameriški predsednik je znan po tem, da velik del komunikacije na družbenih omrežjih vodi osebno in pogosto objavlja sporočila brez podrobnega preverjanja ali urejanja. Analitiki ocenjujejo, da prav tak neposreden in spontan slog komunikacije predstavlja enega od razlogov, zaradi katerih ima Trump močno podporo dela volivcev, hkrati pa pogosto povzroča polemike in burne odzive nasprotnikov. Njegove objave so že prej sprožale politične razprave, posebej kadar so vsebovale tipkarske napake, nejasne formulacije ali nepričakovane komentarje.

V dobi digitalne politike, kjer lahko ena objava v nekaj minutah obkroži svet, tudi majhne napake postanejo predmet javne razprave. Funkcija samodejnega popravljanja besedila, ki številnim uporabnikom mobilnih telefonov vsakodnevno povzroča težave, je tako tokrat postala tema pogovorov celo v Beli hiši. Trump je tudi v preteklosti znal uporabljati humor in osebne anekdote, da bi sprostil vzdušje med javnimi nastopi, takšne izjave pa pogosto hitro postanejo viralne, saj dodatno krepijo njegov imidž politika, ki govori spontano in brez strogega nadzora političnega protokola, poroča Alo!.