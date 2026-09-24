Trump prekinil govor zaradi Melanie, njena reakcija je pritegnila pozornost (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je med govorom na Generalni skupščini Združenih narodov za kratek čas prekinil svoj nastop in se javno zahvalil prvi dami ZDA Melanii Trump za njeno humanitarno delo. Ob tem se je v šali ozrl po dvorani in vprašal, kje sedi njegova žena.

»Kje je naša prva dama? Nekje tukaj je,« je dejal Trump, medtem ko je pogledoval po prostoru in jo iskal. Ko jo je zagledal, se ji je zahvalil za njeno delo in poudaril, da se je zelo trudila. Njegove besede so pospremili aplavz in nasmehi prisotnih.

FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je mogoče videti Melanio Trump, kako se med moževim govorom smehlja in maha.

Trump je prvo damo pohvalil tudi zaradi njene vloge v mednarodni diplomaciji. Izpostavil je njen nastop v Varnostnem svetu ZN v začetku leta in dejal, da je postala prva prva dama ZDA, ki je predsedovala zasedanju tega pomembnega organa Združenih narodov.

Oglejte si posnetek: