Trump se vmešava v zakon Baracka in Michelle Obama

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je nedavno znova spregovoril o zakonskih težavah ali, kot je dejal, napetostih, ki jih imata z ženo Michelle Obama. Tokratne povzroča nihče drug kot aktualni predsednik Donald Trump. »Michelle si želi, da bi upočasnil tempo, da bi preživel več časa z njo in da bi skupaj uživala v času, ki nama je še preostal,« je za The New Yorker povedal 64-letnik, ki ga obveznosti vedno znova vlečejo nazaj v politiko, in priznal, da njegova politična vpletenost ustvarja resnične napetosti doma, zaradi česar ni močno vznemirjena le njegova Michelle, ampak tudi on sam.

In zakaj je kamen spotike v njunem zakonu Donald Trump? Barack Obama je pojasnil, da ga je prav Trumpova politika spodbudila k večji angažiranosti. »Njegova nepremišljenost me je spodbudila k večji vpletenosti, kot bi si želel, ne nazadnje to od mene pričakujejo tudi drugi ljudje. Zdaj si umika ne morem več privoščiti, čeprav bi si to želel,« je pojasnil. Obamo posebno jezijo napadi na njegovo družino. »Michelle in hčerki si tega niso izbrale,« poudarja in dodaja, da sam nikoli ne bi šel tako daleč. Prav poseganje v zasebnost je po njegovem mnenju ena najnižjih točk sodobne politike. Kljub temu pa nekdanji ameriški predsednik pravi, da stvari počasi postavlja na svoje mesto. »Napredujem. Skoraj sva spet v ravnovesju,« je dejal.