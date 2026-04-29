Ne more se upreti zapeljivi Melanii: tako nagajiv je ameriški predsednik (FOTO)

Po poročanju tujih medijev je Donald Trump med pozdravljanjem kraljevega para Melanio lahkotno udaril po zadnjici. Nagajivost se je zgodila med slovesnim sprejemom v Beli hiši, kjer so kralja Karla III. in kraljico Camillo sicer slavnostno pričakali z vsemi častmi, vključno z vojaškimi ceremonijami in uradnim protokolom.

Na račun Melanie se je pošalil tudi v govoru

V torek, ko je predsednik na pompozni slovesnosti v Beli hiši pozdravil kraljevi par, da bi sprostil vzdušje, povedal nekaj šal o kraljevi družini, pa tudi o svoji. Ob pripovedovanju zgodbe o 63-letni zvezi svojih staršev se je malo ponorčeval iz lastnega zakona z Melanio. Poleg tega jo je intimno potrepljal po zadnjici, kar je posnela kamera, posnetek pa je takoj zaokrožil po družbenih omrežjih.

Donald in Melania kraljevi par gostita že vse od ponedeljka. FOTO: Reuters

Trump je v svoji šali najprej omenil fascinacijo svoje matere škotskega porekla nad kraljevo družino, vključno z njeno 'zaljubljenostjo' v mladega kralja Karla in njeno domnevno navado, da je bila 'prilepljena na zaslon', kadar koli je bila kraljeva družina na televiziji. Spomnil je, kako je Mary Anne MacLeod Trump pri 19 letih prišla v ZDA in se kmalu poročila z 'njegovim neverjetnim očetom' Fredom. Nato pa se je obrnil k Melaniji in se pošalil:

»Poročena sta bila 63 let. In oprostite, če nimate nič proti, to je rekord, ki ga ne bomo mogli preseči,« s čimer je po navedbah opazovalcev izzval precej hladen pogled Melanije. S šalo na račun žene, s katero je poročen že 21 let, se je predsednik kasneje poskusil odkupiti tako, da jo je med slovesnostjo potrepljal po zadnji plati.

Čeprav je bil obisk namenjen predvsem diplomaciji in utrjevanju odnosov med državama, je omenjeni trenutek povsem zasenčil del uradne agende in postal ena najbolj komentiranih tematik dneva.