Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania Trump sta se ob zahvalnem dnevu iz svoje rezidence Mar-a-Lago na Floridi prek videopovezave pogovarjala s pripadniki ameriške vojske, ki služijo v tujini. Med pogovorom, namenjenim predvsem zahvali vojakom za njihovo delo, pa je predsednik poskrbel za precej nenavadno izmenjavo besed.

Eden od njegovih sogovornikov je bil podpolkovnik Brent Smith, pilot bojnega letala F-16, ki je nameščen v Savdski Arabiji. Potem ko je eden od pripadnikov vojske predsednika vprašal, kakšen nasvet bi dal prihodnjim generacijam voditeljev, je Trump poudaril, da mora človek početi tisto, kar ga veseli, in nikoli obupati.

Nato pa se je spomnil svojega življenja pred vstopom v politiko. Pripovedoval je, kako uspešen je bil v nepremičninskem poslu in kako je živel v razkošnem stanovanju na vrhu stolpnice z zelo lepo žensko, ki jo danes poznamo kot prvo damo. Dodal je, da to nikakor ni bilo slabo življenje, nato pa Smitha vprašal, ali bi svoje življenje pilota zamenjal za takšno, kakršno je nekoč živel sam.

»Lahko bi se znašli v velikih težavah«

Trump je pripomnil, da gre za težko vprašanje, in pilota v šali opozoril, naj bo previden pri odgovoru. »To sem si želel početi že od otroštva in tega ne bi zamenjal za nič na svetu,« mu je odgovoril Smith. Predsednik je bil z odgovorom očitno zadovoljen. Dejal je, da mu je všeč, in se pošalil: »Lahko bi se znašli v velikih težavah.«

Melania, ki je ves čas sedela ob možu, se v njun pogovor ni vmešavala. Spregovorila je šele, ko jo je predsednik povabil, naj tudi sama nagovori vojake. Zaželela jim je vesel zahvalni dan, se jim zahvalila za služenje domovini in jih spomnila, da njihove družine mislijo nanje, jih pogrešajo in so ponosne nanje.

Nenavadno predsednikovo vprašanje je odmevalo tudi na družbenih omrežjih, kjer so nekateri uporabniki njegovo šalo označili za neprimerno, poroča ameriški portal Atlanta Black Star.