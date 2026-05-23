Trumpova bivša žena razkrila, da ima raka (FOTO)

Vanessa Trump je v sredo na družabnem omrežju delila skrb vzbujajočo novico o svojem zdravju, in sicer, da so ji diagnosticirali raka na dojki in je v začetku tedna prestala »postopek«. »Čeprav to ni novica, ki bi jo kdorkoli pričakoval, tesno sodelujem s svojo zdravniško ekipo pri načrtu zdravljenja,« je še zapisala nekdanja žena Donalda Trumpa mlajšega. »Ostajam osredotočena in polna upanja, obdaja me ljubezen in podpora moje družine, mojih otrok in tistih, ki so mi najbližji,« je dodala Vanessa, ki ima s Trumpom mlajšim pet otrok, starih 19, 17, 14, 13 in 11.

»Hvala za vašo prijaznost in podporo, resnično pomeni več, kot lahko izrazim z besedami. Obenem prosim za zasebnost v času, ko se osredotočam na svoje zdravje in okrevanje,« je zaključila Vanessa, med prvimi pa ji je podporo izrazila bivša svakinja Ivanka Trump: »Molim za tvojo moč in hitro okrevanje. Rada te imam, mama.« Mami je podporo na družabnem omrežju izrazila tudi Vanessina najstarejša hči, 19-letna Kai, ki je objavila fotografijo s podelitve diplom, na kateri pozirata skupaj, in zapisala: »Najmočnejša oseba, ki jo poznam. Rada te imam.«

Vanessa, ki je decembra dopolnila 48 let, se je z Donom mlajšim poročila novembra 2005, 13 let pozneje sta se ločila, a ostajata v dobrih odnosih, predvsem zavoljo njunih otrok. Vanessa se je nato zaljubila v kontroverznega golfista Tigerja Woodsa, zvezo sta javno obelodanila lanske pomladi.