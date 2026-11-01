Trumpova pisarna ponovno šokirala: bo Nicki Minaj res postala tiskovna predstavnica Bele hiše? (FOTO)

Ameriška raperka Nicki Minaj, ki je v zadnjem letu postala ena najglasnejših podpornic predsednika Donalda Trumpa med svetovno znanimi glasbeniki, bi lahko dobila precej nepričakovano karierno vlogo. Vsaj če gre verjeti namigu iz Bele hiše. Direktor komunikacij Steven Cheung je namreč na družbenem omrežju X objavil posnetek pogovora z zvezdnico in pripisal, da so morda našli novo tiskovno predstavnico Bele hiše.

Posnetek je nastal na predsedniškem letalu Air Force One, s katerim je Minajeva skupaj s Trumpom potovala na republikanski predvolilni shod v ameriški zvezni državi Michigan. V pogovoru je pevka navdušeno hvalila predsednika, njegovo gospodarsko politiko in način vodenja države. »Dame in gospodje, mislim, da smo morda našli novo tiskovno predstavnico Bele hiše!« je ob objavi zapisal Cheung.

Donald Trump in Nicki Minaj FOTO: Reuters

Čeprav je bila njegova pripomba očitno mišljena kot šala, je pritegnila precej pozornosti. Še posebej zato, ker je položaj tiskovne predstavnice Bele hiše po odhodu Katie Zacharia znova postal predmet ugibanj. Zacharia je namreč funkcijo zapustila po vsega petih dneh.

Trump pred množico komentiral njeno zadnjico

Za še več pozornosti je poskrbel sam Trump, ki se na shodu v Michiganu ni mogel izogniti komentiranju pevkinega videza. Med govorom je pred zbrano množico opozoril na Minajevo in dejal, da je opazil njeno lepo zadnjico. Dodal je, da jo je težko spregledati, nato pa jo pozval, naj vstane. Raperka je vstala in pomahala občinstvu, predsednik pa se je ob navdušenem odzivu množice vrnil k svojemu govoru. »Upam, da Nicki nisem užalil, ampak Nicki imamo radi. Z nami je že dolgo,« je še dejal Trump.

Njegove besede so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih in postale ena najbolj odmevnih podrobnosti shoda, ki je bil sicer namenjen podpori republikanskemu kandidatu za senat Miku Rogersu pred novembrskimi kongresnimi volitvami.

Donald Trump in Nicki Minaj FOTO: Reuters

Minajeva je med pogovorom na predsedniškem letalu pojasnila, zakaj tako odločno podpira Trumpa. Po njenem mnenju je ameriški predsednik predvsem uspešen poslovnež, ki razume gospodarstvo. Poudarila je, da je znal premagati tudi lastne finančne težave, zato verjame, da lahko uspešno vodi državo. Pohvalila je tudi njegovo zunanjepolitično držo in dejala, da se Trump ne boji postaviti zahtev drugim državam. Posebej je izpostavila njegovo delovno vnemo in prepričanje, da za Ameriko dela več kot številni precej mlajši politiki.

Na shodu je zbrane pozvala, naj podprejo republikanske kandidate, in dejala, da je Trump spremenil vzdušje v državi ter Američanom ponudil svetlejšo prihodnost. O sebi je govorila kot o njegovi največji oboževalki.

Nekoč ga je kritizirala, danes ga občuduje

Politična preobrazba ene najbolj prepoznavnih raperk na svetu je sicer presenetila velik del njenih oboževalcev. Minajeva, ki se je rodila na Trinidadu in Tobagu, v ZDA pa se je preselila kot otrok, je bila v preteklosti kritična do nekaterih Trumpovih politik, zlasti do njegovega pristopa do priseljevanja. V zadnjem letu se je njeno stališče močno spremenilo. Vse pogosteje javno podpira predsednika, nastopa na dogodkih konservativnih organizacij in sodeluje s predstavniki njegove administracije. V televizijskem intervjuju za Fox News je septembra povedala, da je počaščena, ker ima priložnost sodelovati s Trumpovo administracijo.

Donald Trump in Nicki Minaj FOTO: Reuters

Dejala je, da jo predsednik navdihuje, ker se ji zdi dostopen, neposreden in zvest samemu sebi. Po njenih besedah ima občutek, da jo posluša in razume, zato svoje podpore ne namerava skrivati ali se zanjo opravičevati. Njena naklonjenost Trumpu pa ni ostala brez posledic. Na družbenih omrežjih se je zaradi političnih stališč znašla pod plazom kritik, pojavile so se celo peticije, ki so zahtevale njeno deportacijo iz ZDA.

Od glasbenih lestvic do predsedniškega letala

Nicki Minaj je ena najuspešnejših raperk svoje generacije. Svetovno slavo je dosegla z uspešnicami, kot so Super Bass, Starships in Anaconda, znana pa je tudi po izrazitem modnem slogu, pisanih lasuljah in provokativnih nastopih.

Prav zato je njena vse tesnejša povezanost z ameriškim predsednikom toliko bolj nenavadna. Še pred nekaj leti si je bilo težko predstavljati, da bo zvezdnica, ki je zaslovela s provokativnimi besedili in nastopi, potovala na predsedniškem letalu ter javno zagovarjala republikanske politične kandidate. Ali bi lahko iz šaljivega namiga o službi v Beli hiši nastalo kaj resnejšega, za zdaj ni znano.