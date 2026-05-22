Tucci in italijanska kuhinja: filmski zvezdnik z novo sezono kulinaričnih presežkov v Italiji (FOTO)

Med najbolj vsestranskimi zvezdniki v filmskem svetu je zagotovo Stanley Tucci. Igralec, režiser, pisatelj in producent se je za National Geographic letos lotil še enega izziva, povezanega z njegovo veliko strastjo. Zapriseženi gurman se v novi sezoni z oddajo vrača v svojo ljubljeno Italijo.

Rdeča nit njegovega popotovanja in obiskov bo hrana. Dobrim receptom bo sledil v Neapelj in Kampanijo, na Sicilijo, Sardinijo, v Benečijo in Marke. »Najboljši način za razumevanje edinstvenosti neke države je prav njena hrana. To še posebej velja za Italijo, kjer celo oblika testenin in omaka, ki jo spremlja, odražata identiteto posameznih regij,« pravi o gurmanskem popotovanju.

Stanley Tucci je sodeloval tudi pri pripravah.

V novi sezoni se vrača v pet novih regij, med njimi v Marke, ki je še ni predstavil in katere kulinarične posebnosti so večinoma ostale spregledane pri tujih turistih. V Neaplju slavi skoraj pozabljeno sorto vinske trte, v Benečiji razpravlja o izvoru tiramisuja. Obišče tudi dva zelo različna otoka: Sardinijo, kjer raziskuje povezavo med prehrano in dolgoživostjo, ter Sicilijo, kjer je večkulturna zgodovina močno zaznamovala kulinariko. Druga sezona oddaje Tucci v Italiji, ki se je 16. maja začela na programu National Geographic, je kulinarično zelo pestra.

Spet na platnih

Oddaja je bila nominirana za dve nagradi emmy, in sicer za najboljšo vodeno dokumentarno serijo ali poseben program ter za najboljšo kinematografijo v dokumentarnem programu. Sveta kulinarike pa se je Tucci lotil tudi kot pisec. Njegova knjiga What I Ate in One Year, ki je izšla oktobra 2024, je postala uspešnica lestvice The New York Times. Knjiga spremlja 12 mesecev prehranjevanja – v restavracijah, kuhinjah, na snemanju filmov, promocijskih dogodkih, ko se je prehranjeval doma in v tujini, z družino, prijatelji, neznanci ter občasno tudi sam. Gre za njegovo četrto knjigo, ki je intimen in očarljiv spomin na življenje v kuhinji in zunaj nje, uspešnice pa so že The Tucci Cookbook, The Tucci Table: Cooking with Family and Friends ter Taste: My Life Through Food.

Sicer pa niti igralsko ne počiva. Nedavno je na platna prišel film Hudičevka v Pradi 2, zaigral je tudi v filmu Masterplan, francosko-italijanski originalni produkciji Prime Video o ropu, ki ga režira Thomas Vincent.