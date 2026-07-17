Tudi po smrti je Shane MacGowan še vedno zelo popularen

Shane Macgowan, ta nepozabni glas in avtor skupine The Pogues, je s svojim surovim vokalom, uporniško držo in izjemnim pesniškim talentom zaznamoval irsko glasbo. Umrl je 30. novembra 2023, star 65 let, njegove pesmi pa še naprej povezujejo generacije poslušalcev po vsem svetu. Na Irskem so mu tik pred vrhuncem letošnje turistične sezone pripravili prav poseben poklon. Interaktivna pot Unravelling Shane Tipperary Tour vodi obiskovalce po krajih v okolici Nenagha in jezera Lough Derg, ki so pomembno zaznamovali MacGowanovo otroštvo ter tudi poznejše ustvarjanje. Pri projektu je sodelovala tudi njegova žena Victoria Mary Clarke, novo turistično pot pa je z navdušenjem pozdravila tudi njegova sestra Siobhan.

Po MacGowanovi smrti prihajajo oboževalci, ki želijo odkriti njegove korenine.

Kot je poudarila, pot slavi kraje, ki so bili njenemu bratu še posebno ljubi in posebni. Družino je ganil tudi obisk irskega podpredsednika vlade Simona Harrisa, ki si je v Nenaghu za nameček ogledal tamkajšnjo znamenito stensko poslikavo MacGowana in ga v govoru označil za irsko kulturno ikono. Zanimanje za MacGowana je že kmalu po odprtju preseglo njihova pričakovanja. Po MacGowanovi smrti zdaj v Tipperary prihajajo oboževalci z vsega sveta, ki želijo odkriti njegove korenine. Pot jih vodi ob reki Shannon in skozi pokrajino, ki jo je glasbenik dobro poznal ter jo pozneje vtkal v svoje pesmi.

Spomin nanj pa ne živi samo v pokrajini njegovega otroštva. Še živeči člani skupine The Pogues so medtem že napovedali turnejo, na kateri bodo z gostujočimi pevci izvajali njihove največje uspešnice. Nemara še večji glasbeni poklon pa bo album 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, ki bo izšel 13. novembra 2026. Njegove pesmi bodo na novo zaživele v izvedbah številnih slavnih glasbenikov, med katerimi so tudi Bruce Springsteen, U2, Tom Waits, Hozier, Johnny Depp, Imelda May ...