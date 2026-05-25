Tudi princ Harry: nezaželeni trije na kraljevem dogodku

Sin sestre britanskega kralja, princese Ane, Peter Phillips, se bo v začetku junija na intimni slovesnosti poročil s Harriet Sperling. To bo zanj drugi zakon, na poroki v Cotswoldsu pa ne bo več znanih članov britanske kraljeve družine. Kot poroča Hello, vabil niso prejeli Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson in princ Harry. Poroka bo 6. junija, zamišljena pa je kot zasebno slavje v krogu bližnjih prijateljev in najožje družine. Cotswolds ima za par poseben pomen, saj sta oba tam odraščala oziroma sta močno povezana s tem območjem.

Vir blizu para je za revijo Hello povedal, da bi prihod Andrewa in Sarah Ferguson zasenčil njun veliki dan. Prisotnost para York bi sprožila veliko medijsko pozornost zaradi škandala, povezanega z razvpitim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, mladoporočenca pa se želita izogniti vsemu, kar bi preusmerilo pozornost s poroke. Na seznamu povabljenih ne bo niti princa Harryja, kar je nekoliko presenetljivo, saj sta si bila z bodočim ženinom nekoč zelo blizu.

Peter Phillips se je udeležil poroke Harryja in Meghan Markle, Harry je bil gost na poroki Petrove sestre Zare z Mikom Tindallom. Kljub temu naj bratranca že več let ne bi bila v stikih. »Peter in Harry se nista pogovarjala že več let in sta preprosto izgubila stik, zato Harry ni bil povabljen,« je povedal vir. Čeprav popoln seznam gostov še ni bil objavljen, se pričakuje prihod najbližjih družinskih članov.

Peter Phillips ima iz prvega zakona z Autumn Phillips dve hčerki, Savannah in Islo, medtem ko ima Harriet iz prejšnje zveze hčerko Georgio. Ker sta bila oba že poročena, sta morala za cerkveno poroko pridobiti posebno dovoljenje. Zaročenca sta zaroko potrdila lansko poletje, novico sta takrat delila s kraljem Karlom III., kraljico Camillo ter valižanskim princem in princeso.