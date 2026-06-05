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Ubit igralec iz filma »Top Gun«! To so srhljive podrobnosti napada (VIDEO)

Policija je sporočila, da je bil zaradi suma umora aretiran 44-letni sin njegove partnerke.
V Los Angelesu so do smrti zabodli ameriškega igralca Jamesa Handyja.  FOTO: Promocijsko Gradivo
V Los Angelesu so do smrti zabodli ameriškega igralca Jamesa Handyja.  FOTO: Promocijsko Gradivo
M. U.
 5. 6. 2026 | 10:01
 5. 6. 2026 | 11:01
1:48
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Ameriški igralec James Handy, znan po vlogah v filmih »Jumanji« in »Top Gun: Maverick«, je umrl v 81. letu starosti, potem ko je bil pred svojo hišo v Tarzani, soseski v Los Angelesu, napaden z nožem.

Po prvih informacijah ga je zabodel pastorek

Policija je sporočila, da je bil zaradi suma umora aretiran Michael Gledhill, 44-letni sin Handyjeve partnerke.

Napad pred hišo

Po navedbah policije v Los Angelesu so policisti v sredo prejeli klic zaradi incidenta v stanovanjskem delu Tarzane. Oseba, ki je poklicala reševalne službe, je domnevno dejala: »Jaz sem sin človekov, pravkar sem ubil človeka greha.«

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Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so Handyja našli na sprednjem dvorišču hiše. Igralec je imel vbodno rano v predelu prsnega koša, nujna medicinska pomoč pa ga je prepeljala v bolnišnico, kjer so ga kmalu za tem razglasili za mrtvega.

Osumljenec se je sam javil policiji

Policija je sporočila, da je osumljeni pristopil k policistom, ki so prišli na intervencijo, in jim povedal, da je on oseba, ki jo iščejo. Gledhill je bil zaradi suma umora aretiran. Smrt igralca je potrdila tudi njegova agentka Pam Ellis-Evenas.

V filmih in na televiziji je nastopal od leta 1977. Odigral je približno 150 vlog, tudi v serijah Beverly Hills, Dosjeji X ter Teksaški mož postave.

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