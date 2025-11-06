Učiteljica pravi, da je zaradi Severine izgubila otroka, zdaj pa jo je doletelo še to

Pevka Severina Vučković je zmagala v sodnem sporu, ki ga je proti njej sprožila učiteljica zagrebške osnovne šole, poroča Večernji list. Ta je od pevke zahtevala skoraj 9300 evrov odškodnine zaradi domnevne škode, ki naj bi jo utrpela po Severininih izjavah, a je sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno.

Učiteljica trdila, da je zaradi Severine izgubila otroka

V tožbi, vloženi leta 2020, je učiteljica zatrjevala, da je zaradi Severininih izjav doživela hud psihični stres v najobčutljivejšem obdobju nosečnosti. Dva tedna po odmevni tiskovni konferenci oktobra 2019 je prišlo do spontanega splava. Takrat je bila, kot je zapisano v tožbi, v zgodnji in najobčutljivejši fazi nosečnosti, kar je po njenih besedah privedlo do spontanega splava.

Na omenjeni novinarski konferenci je Severina brez navedbe priimka izpostavila dve učiteljici, ki naj bi njenega sina zaklenili v šoli, ga »vlekle za roki in ramena« ter mu grozile z udarci ker ni hotel sedeti pri miru. Pevka je tedaj dejala, da sta otroka dve uri zadrževali proti njegovi volji in preprečili, da bi ga prevzel očim.

Izjave so zaradi Severinine prepoznavnosti – ima več kot 1,2 milijona sledilcev na Instagramu – povzeli skoraj vsi mediji v regiji. Tožnica je trdila, da so bile vse obtožbe napačne in škodljive ter da je pevka s tem želela uničiti njen ugled v zasebnem in poklicnem življenju.

Sodnica: Severina ni diskreditirala učiteljice

Sodnica Gordana Lozančić z Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu pa je odločila drugače. Po njenih ugotovitvah Severina ni diskreditirala učiteljice, temveč je kot mati branila pravice svojega otroka.

Sodišče je ocenilo, da izrečenih besed ni mogoče razumeti kot žalitev ali osebni napad, temveč kot izražanje zaskrbljenosti zaradi ravnanja šole. Zato je tožbo zavrnilo in odločilo, da mora učiteljica Severini povrniti 1750 evrov sodnih stroškov.