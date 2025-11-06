  • Delo d.o.o.
SODBA

Učiteljica pravi, da je zaradi Severine izgubila otroka, zdaj pa jo je doletelo še to

Sodišče je odločilo ...
Severina. FOTO: Mavric Pivk 
Severina. FOTO: Mavric Pivk 
N. B.
 6. 11. 2025 | 16:49
2:12
Pevka Severina Vučković je zmagala v sodnem sporu, ki ga je proti njej sprožila učiteljica zagrebške osnovne šole, poroča Večernji list. Ta je od pevke zahtevala skoraj 9300 evrov odškodnine zaradi domnevne škode, ki naj bi jo utrpela po Severininih izjavah, a je sodišče tožbo zavrnilo kot neutemeljeno.

Učiteljica trdila, da je zaradi Severine izgubila otroka

V tožbi, vloženi leta 2020, je učiteljica zatrjevala, da je zaradi Severininih izjav doživela hud psihični stres v najobčutljivejšem obdobju nosečnosti. Dva tedna po odmevni tiskovni konferenci oktobra 2019 je prišlo do spontanega splava. Takrat je bila, kot je zapisano v tožbi, v zgodnji in najobčutljivejši fazi nosečnosti, kar je po njenih besedah privedlo do spontanega splava.

Na omenjeni novinarski konferenci je Severina brez navedbe priimka izpostavila dve učiteljici, ki naj bi njenega sina zaklenili v šoli, ga »vlekle za roki in ramena« ter mu grozile z udarci ker ni hotel sedeti pri miru. Pevka je tedaj dejala, da sta otroka dve uri zadrževali proti njegovi volji in preprečili, da bi ga prevzel očim.

Izjave so zaradi Severinine prepoznavnosti – ima več kot 1,2 milijona sledilcev na Instagramu – povzeli skoraj vsi mediji v regiji. Tožnica je trdila, da so bile vse obtožbe napačne in škodljive ter da je pevka s tem želela uničiti njen ugled v zasebnem in poklicnem življenju.

Sodnica: Severina ni diskreditirala učiteljice

Sodnica Gordana Lozančić z Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu pa je odločila drugače. Po njenih ugotovitvah Severina ni diskreditirala učiteljice, temveč je kot mati branila pravice svojega otroka.

Sodišče je ocenilo, da izrečenih besed ni mogoče razumeti kot žalitev ali osebni napad, temveč kot izražanje zaskrbljenosti zaradi ravnanja šole. Zato je tožbo zavrnilo in odločilo, da mora učiteljica Severini povrniti 1750 evrov sodnih stroškov.

 

18:17
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ROMANTIKA

Romantika ni vedno tako čarobna, večina ne mara filmske drame

Javna snubitev, spontane počitnice in obilica daril mnogim ne dišijo. Ženske si želijo predvsem občutek, da jih partner vidi, sliši in spoštuje.
6. 11. 2025 | 18:17
18:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRAŠNO

Policisti opozarjajo! Vse več zadrogiranih voznikov na naših cestah

Policisti opažajo porast voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom drog – najpogosteje konoplje in kokaina.
6. 11. 2025 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

8 vrst osebkov, za katere ni vredno izgubljati časa

Škoda je energijo vlagati v nekaj, kar nima prihodnosti.
6. 11. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: prejmete spremembe, saj rast pogosto izhaja iz nelagodja

Astrologija za petek, 7. novembra 2025.
6. 11. 2025 | 18:00
17:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EDEN ŽE PRIŠEL NAZAJ

Zmeda v zaporu: pomotoma izpustili dva zapornika, enega še vedno iščejo

Prvo obvestilo o napaki pri izpustitvi zapornika so dobili v torek.
6. 11. 2025 | 17:54
17:23
Bulvar  |  Domači trači
NA GALA PRIREDITVI

Vau, kakšne zapeljivke! Naše vrhunske športnice, kot jih niste vajeni (FOTO)

Uredile so se za dobrodelni gala večer Olimpijskega komiteja Slovenije.
6. 11. 2025 | 17:23

PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
