JAVIER BARDEM

Uf, ste videli, kako oster je bil filmski zvezdnik Bardem? To je povedal o Trumpu, Putinu in Netanjahuju (VIDEO)

Španski filmski zvezdnik Javier Bardem je v Cannesu v sočnem jeziku govoril o svetovnih voditeljih, ki jim očita toksično moškost.
Javier Bardem ni imel dlake na jeziku. FOTO: Ian Langsdon/AFP
P. Z.
 17. 5. 2026 | 15:35
Španski filmski zvezdnik Javier Bardem, ki prejema izjemno dobre kritike za svojo najnovejšo vlogo, je ostro napadel »toksično moškost« Donalda Trumpa, Vladimirja Putina in Benjamina Netanjahuja, za katero je dejal, da je odgovorna za njihove vojne.

Bardem igra oblastnega filmskega režiserja z eksplozivnim temperamentom v filmu Ljubljena (El ser querido; ang.: The Beloved) režiserja Rodriga Sorogoyena, ki je bil v soboto premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu in bil deležen pohval kritikov. V izbruhu, prepredenem s kletvicami, je Bardem na nedeljski tiskovni konferenci dejal, da je del hib njegovega lika posledica »toksične moškosti«, ki vodi v to, da moški ubijajo svoje nekdanje žene in partnerice – ter začenjajo vojne.

»Ta problem zadeva tudi gospoda Trumpa in gospoda Putina in gospoda Netanjahuja,« je dejal 57-letni Bardem. »To so veliki šefi, ki pravijo: 'Moja moškost je večja od tvoje, zbombardiral ti bom vse'.«

Bardem je eden najglasnejših filmskih zvezdnikov, ki nasprotujejo izraelskemu nasilju v Gazi. »Genocid se še vedno izvaja«, je dejal Bardem. »To je dejstvo. Lahko ga poskušate upravičiti, razložiti, a je dejstvo. Če ga upravičujete s svojim molkom ali podporo, ste za genocid.«

Drugi filmski ustvarjalci, med njimi Susan Sarandon, medtem opozarjajo, da jim je začelo primanjkovati vlog in pogodb po njihovih javnih izjavah in podpisovanju peticij, v katerih obsojajo izraelska ravnanja v Gazi.

