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Ugrabljeni dediči milijarderskih družin (med njimi tudi sin Lepe Brene)

Družinsko premoženje je bilo večkrat videti kot priložnost za lahek zaslužek.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
M. Fl.
 15. 11. 2026 | 09:00
5:31
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Premoženje najvplivnejših svetovnih družin je pogosto postalo tarča neusmiljenih kriminalcev, ki so v premožnih dedičih videli predvsem priložnost za visoko odkupnino. Tu je nekaj najbolj odmevnih primerov.

Adolph Coors III (dinastija Coors); 1960

Adolph Coors III (1915–1960), vnuk ustanovitelja pivovarne Coors in direktor podjetja, je bil 9. februarja 1960 ugrabljen na poti v službo v Koloradu. Napadel ga je pobegli obsojeni morilec Joseph Corbett mlajši, ki ga je pred tem več mesecev spremljal. Med ugrabitvijo ga je ustrelil in njegovo truplo skril v gozdu. Njegovi ženi je nato poslal zahtevo za 500.000 dolarjev odkupnine. Po večmesečnem iskanju so našli posmrtne ostanke. Corbetta so aretirali v Kanadi in obsodili na dosmrtno zaporno kazen. Leta 1980 so ga pogojno izpustili, leta 2009 je storil samomor.

John Paul Getty III (naftna dinastija Getty): 1973

Šestnajstletnega vnuka naftnega milijarderja J. Paula Gettyja so julija 1973 v Rimu ugrabili člani italijanske kriminalne organizacije 'Ndrangheta. Dedek je sprva zavrnil plačilo 17 milijonov dolarjev odkupnine. Po petih mesecih ujetništva so ugrabitelji medijem poslali ovojnico z njegovim odrezanim ušesom in grožnjo, da ga bodo še naprej pohabljali. Družina je nazadnje plačala približno 2,9 milijona dolarjev. Johna Paula so decembra 1973 našli živega. Ugrabitev ga je močno zaznamovala. Pozneje se je spopadal z odvisnostjo od drog in alkohola, leta 1981 pa je doživel hudo možgansko kap, zaradi katere je ostal tetraplegik in delno slep. Umrl je leta 2011, star 54 let.

Patty Hearst (medijski imperij Hearst); 1974

Devetnajstletno vnukinjo medijskega mogotca Williama Randolpha Hearsta so februarja 1974 ugrabili člani skrajne levičarske skupine Symbionese Liberation Army (SLA). Sprva so jo zadrževali z zavezanimi očmi, pozneje pa se jim je po lastnih besedah pridružila in prevzela ime Tania. Aprila 1974 so jo posneli med oboroženim ropom banke v San Franciscu. Aretirali so jo septembra 1975. Zaradi ropa je bila obsojena na zaporno kazen, vendar ji je predsednik Jimmy Carter leta 1979 kazen omilil. Leta 2001 jo je predsednik Bill Clinton pomilostil.

Freddy Heineken (pivovarska dinastija Heineken); 1983

Predsednika in direktorja pivovarne Heineken Freddyja Heinekena ter njegovega voznika so novembra 1983 ugrabili pred sedežem podjetja v Amsterdamu. Ugrabitelji so ju 21 dni zadrževali v skrivališču in zahtevali 35 milijonov nizozemskih guldenov, kar je takrat znašalo približno 11 milijonov dolarjev. Družina je odkupnino plačala, policija je pozneje odkrila skrivališče in oba talca rešila. Vse ugrabitelje so sčasoma prijeli in obsodili. Freddy se je vrnil k vodenju podjetja in leta 2002 star 78 let umrl zaradi pljučnice.

Kevyn Wynn (igralniška dinastija Wynn); 1993

Šestindvajsetletno hčerko lasvegaškega igralniškega mogotca Steva Wynna sta julija 1993 ugrabila dva zamaskirana moška. Od očeta sta zahtevala 2,5 milijona dolarjev in grozila z objavo spornih fotografij, ki jih je posnela pod prisilo. Steve Wynn je plačal 1,45 milijona dolarjev. Kevyn so nato našli zvezano v prtljažnem delu avtomobila na letališču, vendar je bila nepoškodovana. Storilca so pozneje prijeli. Kevyn danes živi zasebno življenje in dela kot oblikovalka v Los Angelesu.

Victor Li (hongkonška poslovna dinastija); 1994

Victorja Lija, sina hongkonškega milijarderja Li Ka-shinga, so leta 1994 ugrabili na poti domov. Ugrabitev je izvedel zloglasni kriminalec Cheung Tsz-keung, znan kot »Big Spender«. Zahteval je izjemno visoko odkupnino. Victorjev oče je brez vključevanja policije plačal kar 1,038 milijarde hongkonških oziroma približno 134 milijonov ameriških dolarjev. Sin je bil izpuščen v manj kot 24 urah. Victor je pozneje nasledil očeta na čelu velikih poslovnih družb CK Hutchison Holdings in CK Asset Holdings, se spominja britanski Hello magazine.

Stefan Živojinović (družina Živojinović); 2000

Stefan Živojinović, tedaj osemletni sin priljubljene pevke Lepe Brene in nekdanjega teniškega igralca ter poslovneža Slobodana - Bobe Živojinovića, je bil 23. novembra 2000 ugrabljen pred družinsko hišo v Beogradu. Neznani ugrabitelji so od staršev zahtevali 2,5 milijona tedanjih nemških mark odkupnine in grozili, da bodo, če denarja ne bodo prejeli, otroka ubili. Starša sta zahtevano odkupnino plačala, Stefana so po šestih dneh ujetništva izpustili. Kljub številnim ugibanjem in medijskim poročilom storilci uradno niso bili razkriti oziroma pravnomočno obsojeni.

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