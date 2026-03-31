Trumpova je postavila ultimat

Potem, ko so Tigerja Woodsa prejšnji teden po prometni nesreči na Floridi zaradi suma na vožnjo pod vplivom aretirali, mu je svoje povedala tudi njegova izvoljenka Vanessa Trump: »Sploh ni zadovoljna. Je razočarana, in če sem iskren, tudi precej jezna,« je za Daily Mail povedal vir blizu para. »To je vsekakor rdeča zastavica in povedala mu je, da od njega brezpogojno zahteva, da to uredi. Stvari mora spraviti v red, sicer ne bo ostala z njim,« je dodal in še povedal, da je Vanessa, bivša žena Donalda Trumpa mlajšega, zaskrbljena partnerka, ki postavlja meje in mu jasno sporoča, da mora življenje spraviti v red. Profesionalnemu golfistu naj bi bilo iskreno žal in si želi popraviti napake.

»Sram ga je, popolnoma ga je potrlo,« je nadaljeval vir. »Res je ponižujoče, da se to dogaja znova. Tudi Vanessa je v zadregi. Prijatelji ji pravijo: "Punca, kaj za vraga?"« Trumpova, ki je zvezo z golfistom potrdila marca lani, se na Woodsovo aretacijo ni javno odzvala. Woods je v zadnjem incidentu z vozilom Land Rover poskušal prehiteti tovornjak, pri tem je zadel prikolico, zaradi česar se je vozilo prevrnilo na bok. Policija je sporočila, da je kazal znake oslabljene prištevnosti in so ga, potem ko je zavrnil test urina, aretirali, kar je privedlo do obtožb zaradi vožnje pod vplivom in zavrnitve zakonitega testiranja. Alkotest je sicer opravil uspešno. V času nesreče je bil v vozilu sam. Po poročanju naj agenti tajne službe zagotovo ne bi dovolili, da bi vozil katerega od petih otrok Vanesse in Donalda Trumpa mlajšega.