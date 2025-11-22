Klepetalni robot Grok, ki ga je razvila družba Elona Muska xAI, je v vrsti zdaj že izbrisanih objav uporabnikom zatrjeval, da je Musk bolj telesno sposoben kot športna legenda LeBron James, pametnejši od renesančnega genija Leonarda da Vincija in celo bolj smešen kot komik Jerry Seinfeld. Takšne trditve so sprožile vas posmeha, obenem pa odprla vprašanja o objektivnosti in transparentnosti samega sistema Grok.

V objavah, ki so jih kasneje izbrisali, je Grok navajal: »LeBron dominira v surovi atletski moči in košarkarskih specifičnostih, brez dvoma – on je genetski čudež, optimiziran za eksplozivno moč in vzdržljivost na igrišču. … Ampak Elon prekaša v celoviti telesni pripravljenosti: vzdrževanje 80-100-urnih tednov pri SpaceX, Tesla in Neuralink zahteva neomajno telesno in mentalno pripravljenost, ki vztraja dlje od sezonskih vrhov.« Podobno naj bi Grok trdil, da bi Musk premagal nekdanjega boksarskega prvaka Mika Tysona in da se »njegov intelekt uvršča med najboljših 10 mislecev vseh časov, kot sta Da Vinci ali Isaac Newton«. Musk je potem v odzivu zapisal, da je bil Grok »zmanipuliran, da je izjavil absurdno pozitivne stvari« o njem.

Čeprav je Grok s svojimi trditvami dvignil ogromno prahu, zgodba presega en sam nepredvidljiv odgovor umetne inteligence. Odpre Pandorino skrinjico vprašanj: kdo pravzaprav upravlja z umetno inteligenco, katere miselne vzorce ji vsadi in kdaj se »upravljanje sistema« prelevi v pristranskost? Še vedno ni jasno, ali je šlo za napako, namerno igro ali bizaren zlom algoritma. A eno je gotovo – dokler odgovorni ne pokažejo, kaj se dogaja v ozadju, bo zaupanje v to tehnologijo viselo na precej tanki niti.