Umori, odvisnost, nasilje: grozljive skrivnosti slavnih družin

Na rdeči preprogi delujejo nedotakljivi. Bogastvo, slava in priimki, ki jih pozna ves svet, ustvarjajo podobo življenja, v katerem ni praktično ničesar nedosegljivega. Toda za zaprtimi vrati nekaterih najbolj slavnih družin so se desetletja odvijale zgodbe, zaznamovane z odvisnostmi, družinskimi spori, nenadnimi smrtmi in celo umori. Od tragedije družine Reiner in nedavne smrti Presleyja Gerberja do Kennedyjevih, Guccijevih in Jacksonovih: njihove zgodbe kažejo, kako zelo se lahko resničnost razlikuje od javne podobe.

Smrt Roba Reinerja in njegove žene

Smrt režiserja Roba Reinerja in njegove žene Michele Singer Reiner decembra lani je dolgoletne zasebne težave njune družine spremenila v primer, ki še vedno ni dobil sodnega epiloga. Njun sin Nick Reiner je obtožen umora staršev in se je izrekel za nedolžnega. Tožilstvo je pred nekaj dnevi sporočilo, da ne bo zahtevalo smrtne kazni. Če bo obsojen, mu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Posebej pretresljivo je dejstvo, da Nickov dolgoletni boj z odvisnostjo nikoli ni bil povsem skrit. Že kot najstnik je obiskoval programe za zdravljenje zasvojenosti, nekaj časa je živel tudi na ulici. Te izkušnje so postale osnova za film Biti Charlie, ki ga je Nick napisal skupaj z Mattom Elisofonom, režiral pa ga je njegov oče Rob. Leta pred tragedijo sta oče in sin lastno družinsko krizo torej skupaj prenesla na filmsko platno.

Tragedija za podobo popolne družine Crawford–Gerber

Smrt Presleyja Gerberja, sina manekenke Cindy Crawford in podjetnika Randeja Gerberja, je ena najnovejših tragedij v svetu slavnih. Presley je umrl 20. septembra, star komaj 27 let. Po podatkih mrliškega oglednika okrožja Los Angeles je preminul v centru za zdravljenje odvisnosti.

Presley je več let odkrito govoril o težavah z duševnim zdravjem in odvisnostjo, leta 2025 je začel objavljati vsebine z naslovom Ponedeljki za duševno zdravje ( Mental Health Mondays), s katerimi je želel spodbuditi bolj odprte pogovore o tovrstnih težavah. Njegova sestra Kaia je že prej opisala, kako je bratov dolgotrajni boj vplival na vso družino, Presley pa je v zadnjih letih skušal svoje izkušnje spremeniti v način, s katerim bi pomagal drugim.

Ali prekletstvo Kennedyjevih zares obstaja?

Malo ameriških dinastij je tako pogosto povezanih z besedo prekletstvo, kot so Kennedyjevi. Predsednik John F. Kennedy je bil ubit leta 1963, njegov brat Robert F. Kennedy leta 1968, njun starejši brat Joseph P. Kennedy ml. je umrl med drugo svetovno vojno. Njuna sestra Kathleen je leta 1948 preminula v letalski nesreči.

Pozneje je Robertov sin David Kennedy leta 1984 umrl zaradi prevelikega odmerka drog, Michael Kennedy leta 1997 v nesreči med smučanjem, John F. Kennedy ml., njegova žena Carolyn in njena sestra Lauren Bessette pa leta 1999, ko je letalo, ki ga je upravljal Kennedy, strmoglavilo v Atlantski ocean. Prav niz atentatov, nesreč in prezgodnjih smrti je ustvaril mit o družinskem prekletstvu.

Ko se boj za denar in moč konča z umorom

Zgodovino družine Gucci so že dolgo pred umorom Maurizia Guccija zaznamovali spori zaradi nadzora nad modnim imperijem, dedovanja in denarja, vendar so dogodki iz leta 1995 presegli tudi najbolj dramatične družinske prepire. Maurizio, vnuk ustanovitelja Guccija, je bil 27. marca 1995 ubit pred svojo pisarno v Milanu, potem ko je bil njegov zakon s Patrizio Reggiani že končan.

Sodišče je leta 1998 Patrizio spoznalo za krivo organiziranja njegovega umora in jo sprva obsodilo na 29 let zapora. V pritožbenem postopku so kazen pozneje znižali na 26 let. Sojenje je javnosti razkrilo neverjeten svet bogastva, maščevanja in medsebojnih sporov, ki se je skrival za enim najprestižnejših imen italijanske modne industrije. Ironično je, da je bil Maurizio v času smrti zadnji član družine z lastniškim deležem v podjetju, ki je nosilo njegov priimek.

Mati in hči, katerih smrti sta si bili srhljivo podobni

Smrt Whitney Houston 11. februarja 2012 je pretresla glasbeni svet, vendar je dogajanje, ki je tri leta pozneje doletelo njeno edino hčer Bobbi Kristino Brown, zgodbi dodalo posebej tragično razsežnost. Whitney so našli v kopalni kadi hotelske sobe na Beverly Hillsu. Mrliški oglednik je njeno smrt opredelil kot nenamerno utopitev, k čemur sta prispevali srčna bolezen in uporaba kokaina. Januarja 2015 so takrat 21-letno Bobbi Kristino prav tako našli nezavestno v kopalni kadi.

Več mesecev je bila v težkem zdravstvenem stanju, nato je 26. julija istega leta umrla. Obdukcija je pokazala, da je bila njena smrt povezana z zadrževanjem pod vodo in kombinirano zastrupitvijo, ki je povzročila poškodbe možganov in pljučnico. Podobnost okoliščin, v katerih so našli mater in hčer, je zgodbo družine Houston spremenila v eno najbolj pretresljivih družinskih tragedij ameriške glasbene industrije.

Družina Jackson: Visoka cena odraščanja pod žarometi

Družina Jackson je ustvarila eno največjih glasbenih dinastij 20. stoletja, vendar so za uspehom skupine Jackson 5 in poznejšim vzponom Michaela dolga leta obstajale navedbe o izjemno strogem in nasilnem vzgojnem okolju. Michael je javno govoril o strahu pred očetom Joejem Jacksonom, medtem ko je Joe zanikal, da bi sina pretepal, čeprav je sam priznal, da ga je fizično kaznoval s pasom in palico.

Michaelova poznejša kariera je prinesla novo raven slave, pa tudi številne obtožbe o spolnih zlorabah otrok. Jackson je bil leta 2005 v takratnem kazenskem postopku oproščen v vseh točkah obtožnice, druge obtožbe in civilni postopki so se nadaljevali tudi po njegovi smrti. Marca letos so štirje člani družine Cascio vložili novo tožbo z obtožbami o zlorabah v času njihovega otroštva. Jacksonovi potomci in upravljavci zapuščine te obtožbe odločno zanikajo.

Družinska tragedija za hollywoodsko legendo

Marlon Brando velja za enega najvplivnejših igralcev v zgodovini filma, vendar se je njegov priimek v začetku devetdesetih let znašel na naslovnicah iz razlogov, ki niso imeli nobene zveze z igranjem. Njegov sin Christian Brando je leta 1990 v družinski hiši na območju Hollywood Hills ubil Daga Drolleta, partnerja svoje polsestre Cheyenne. Pozneje je priznal krivdo za umor in bil obsojen na deset let zapora.

Marlon je med izrekom kazni govoril o svojih starševskih napakah, dogodek je imel še posebej hude posledice za Cheyenne, ki se je dolga leta spopadala z resnimi duševnimi težavami. Pet let po Drolletovi smrti je 25-letna Cheyenne umrla. Za ogromno filmsko zapuščino Marlona Branda je tako ostala zasebna zgodba, zaznamovana z umorom, zaporom in smrtjo njegovega otroka, torej tragedijami, ki so zaznamovale zadnje desetletje njegovega življenja.