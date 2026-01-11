Umrl Bob Weir, soustanovitelj legendarne skupine Grateful Dead

Bob Weir, kitarist in eden od ustanovnih članov legendarne skupine Grateful Dead, je umrl v 78. letu. Po navedbah objave na njegovem Instagramu (BBC) je umrl po boju z rakom in pljučnimi težavami, mirno in obkrožen z najbližjimi.

Weir je leta 1965 soustanovil Grateful Dead, ki je hitro postal simbol sanfranciške kontrakulture in psihedeličnega rocka. Skupina je veljala za pionirje gibanja »jam band«, leta 1994 je vstopila v Dvorano slavnih rock’n’rolla, leta 2007 pa prejela grammyja za življenjsko delo. Po smrti Jerryja Garcie se je zasedba uradno razšla leta 1995.

Kljub temu je Weir ostal na odrih. Deloval je v več projektih, med drugim v Dead & Company, ki je imel v letih 2024 in 2025 rezidenco v lasvegaški dvorani Sphere. V objavi navajajo, da je tudi med zdravljenjem še nastopal, ter da je raka pred smrtjo premagal, vrste pa niso razkrili.

Družina je prosila za zasebnost in se zahvalila za podporo. Poklone so mu izrekli številni glasbeniki, med njimi tudi legendarni kitarist Slash, Glasbenik Don Felder, znan po sodelovanju v skupini Eagles, pa je zapisal, da ga je prvič videl na Woodstocku in bil navdušen nad njegovim mojstrstvom. Newyorški Empire State Building se je pokojnemu poklonil s t.i. tie-dye osvetlitvijo.