V SLOVO

Umrl Bob Weir, soustanovitelj legendarne skupine Grateful Dead

Skupina je leta 1994 je vstopila v Dvorano slavnih rock’n’rolla, leta 2007 pa prejela grammyja za življenjsko delo.
FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
FOTO: Tomertu Getty Images/istockphoto
S. U.
 11. 1. 2026 | 11:25
 11. 1. 2026 | 12:25
1:41
A+A-

Bob Weir, kitarist in eden od ustanovnih članov legendarne skupine Grateful Dead, je umrl v 78. letu. Po navedbah objave na njegovem Instagramu (BBC) je umrl po boju z rakom in pljučnimi težavami, mirno in obkrožen z najbližjimi.

Weir je leta 1965 soustanovil Grateful Dead, ki je hitro postal simbol sanfranciške kontrakulture in psihedeličnega rocka. Skupina je veljala za pionirje gibanja »jam band«, leta 1994 je vstopila v Dvorano slavnih rock’n’rolla, leta 2007 pa prejela grammyja za življenjsko delo. Po smrti Jerryja Garcie se je zasedba uradno razšla leta 1995.

Kljub temu je Weir ostal na odrih. Deloval je v več projektih, med drugim v Dead & Company, ki je imel v letih 2024 in 2025 rezidenco v lasvegaški dvorani Sphere. V objavi navajajo, da je tudi med zdravljenjem še nastopal, ter da je raka pred smrtjo premagal, vrste pa niso razkrili.

Družina je prosila za zasebnost in se zahvalila za podporo. Poklone so mu izrekli številni glasbeniki, med njimi tudi legendarni kitarist Slash, Glasbenik Don Felder, znan po sodelovanju v skupini Eagles, pa je zapisal, da ga je prvič videl na Woodstocku in bil navdušen nad njegovim mojstrstvom. Newyorški Empire State Building se je pokojnemu poklonil s t.i. tie-dye osvetlitvijo.

Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
