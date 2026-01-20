Umrl bobnar in soustanovitelj slavne glasbene skupine, njihovo uspešnico poznamo vsi

Pri 70 letih je po skoraj triletni bitki z rakom trebušne slinavke umrl Rob Hirst, soustanovitelj in bobnar legendarne avstralske skupine Midnight Oil. Skupina je novico objavila na svoji Facebook strani in zapisala, da je Hirst umrl mirno, obdan z najbližjimi. Po njihovih besedah je po »junaškem boju« zdaj brez bolečin, ob slovesu pa so dodali tudi poetičen stavek, da je ostal »droben lesk svetlobe v divjini«.

Na smrt glasbenika so se odzvali številni. Ikonični avstralski roker Jimmy Barnes je v objavi poudaril, da je Hirst močno zaznamoval avstralsko kulturo: označil ga je za »motor«, ki je poganjal enega najboljših koncertnih bendov vseh časov, ter dodal, da je bil »nepogrešljiv, edinstven« in da ga bodo pogrešali on, njegova družina in »vsa država«. Sožalje so izrazili tudi člani skupine Cold Chisel, ki so zapisali, da je bil Hirst izjemen bobnar in avtor ter dober prijatelj. Čeprav je več pozornosti pogosto dobival karizmatični frontman Peter Garrett, je bil Hirst eden ključnih avtorjev skupine. Med uspešnicami, pri katerih nosi opazen avtorski pečat, so pesmi Beds Are Burning, The Dead Heart, Blue Sky Mine in Power and the Passion – ter dodali, da bi seznam lahko še dolgo nadaljevali.

Midnight Oil so se dokončno poslovili leta 2022, ko so v Sydneyju v dvorani Hordern Pavilion odigrali skoraj štiriurni koncert. Šest mesecev pozneje je izvedel diagnozo – rak trebušne slinavke. Napovedi so bile krute: morda še pol leta življenja, če bo imel srečo. A Hirst je te ocene presegel; lani je ob dopolnjenem 70. letu preživel dlje, kot so mu sprva pripisovali, v nekem intervjuju novembra pa je povedal, da se počuti srečnega, ker je prišel tako daleč – in da bo vsak dodaten čas zanj bonus.

Kljub bolezni je ostal ustvarjalen. Konec leta 2025 je izdal EP A Hundred Years or More skupaj s starim avtorskim partnerjem, kitaristom Jimom Moginijem, ter uveljavljenim bobnarjem in tolkalistom Hamishem Stuartom. Nekoč je dejal, da je vedno verjel v kondicijo, dobro prehrano in spanje – ter da ga ne bi smeli prepogosto »vleči ven« iz kultnega nočnega lokala Manzil Room, če naj bi manj časa preživel pri zdravnikih, in več imel od življenja.