Umrl bobnar legendarne skupine osemdesetih let: »Ko si ga gledal igrati ...«

V 70. letu starosti je umrl Tony Richards, prvi bobnar ameriške težkometalske skupine W.A.S.P. Žalostno novico je potrdil frontman zasedbe Blackie Lawless. »Vsi v taboru W.A.S.P. smo globoko užaloščeni ob novici o smrti našega prvotnega bobnarja Tonyja Richardsa,« je ob izgubi zapisal Lawless in se spomnil samih začetkov skupine: »Ko smo ustanovili skupino, smo bili štiri izjemno močne osebnosti. Tony je bil popolnoma enakovreden vsem drugim v zasedbi. S svojo energijo je takoj pritegnil ljudi, na fotografijah je bil videti fantastično, a njegovo bobnanje je bilo tisto, po čemer je resnično izstopal. Ko si ga gledal igrati, te je popolnoma prikoval na mesto, ne glede na to, kje v prostoru si bil.«

Lawless je razkril, da je njegov odhod v skupini pustil globoko praznino: »Ko je zapustil zasedbo, nas je to prizadelo na način, od katerega si nismo nikoli zares opomogli. Bil je enakovreden del našega prvega albuma, in ko to ploščo poslušamo danes, je njegov osebni pečat za vedno del celote tega posnetka. Za vedno ga bomo pogrešali. V taboru W.A.S.P. njegovi družini izrekamo najgloblje sožalje.«

Tony Richards se je rodil 19. junija 1957 v Phoenixu v Arizoni. Leta 1980 se je preselil v Los Angeles, kjer je s svojim izjemnim bobnanjem hitro pritegnil pozornost različnih zasedb tamkajšnje glasbene scene, med drugim tudi skupine Dante Fox, ki je pozneje postala znana kot Great White. To zasedbo je zapustil, ko ga je Lawless povabil v svojo novoustanovljeno skupino W.A.S.P.

Richards je sodeloval pri prvem singlu skupine Animal (Fk Like a Beast) in njihovem prvencu W.A.S.P., na katerem je bila tudi velika uspešnica I Wanna Be Somebody. Skupino je zapustil konec leta 1984. Je že tretji bobnar skupine W.A.S.P., ki je umrl v tem desetletju, potem ko sta se pred njim poslovila Frankie Banali leta 2020 in Steve Riley leta 2023.