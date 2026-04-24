Umrl glavni akter Skladiščnih vojn, bil je ljubljenec občinstva po vsem svetu

V 68. letu starosti je umrl Darrell Sheets, eden najbolj prepoznavnih obrazov resničnostne serije Skladiščne vojne (Storage Wars). Priljubljen televizijski obraz, ki so ga gledalci poznali pod vzdevkom The Gambler (Hazarder), je bil eden od stebrov oddaje, ki se je predvajala kar deset let. S svojim tveganim pristopom k dražbam in obilo znanja je z nastopom v več kot 160 oddajah postal eden izmed ljubljencev občinstva po vsem svetu.

Novico o njegovi tragični smrti je najprej potrdila lokalna policija v Arizoni, ki se je odzvala na klic na njegovem domu v Lake Havasu Cityju, vzrok smrti naj bi bil samomor.

Odkrival je skrite zaklade

Sheets je bil osrednji lik tekmovalne serije od njenega samega začetka leta 2010. Pojavil se je v 163 epizodah, ki so se predvajale vse do leta 2023. Gledalci so oboževali njegov agresivni in instinktivni slog kupovanja, pri katerem je pogosto presegel meje pričakovanega. Skupaj s sinom Brandonom sta ustvarila nepozabne televizijske trenutke, medtem ko sta odkrivala skrite zaklade. Med njunimi najznamenitejšimi najdbami so bile štiri slike Pabla Picassa, kar je še dodatno potrdilo Darrellov sloves izkušenega trgovca s starinami.

Po upokojitvi iz sveta resničnostnih oddaj leta 2023 se je posvetil svoji osebni strasti in vodil svojo trgovino s starinami. Čeprav se je oddaljil od soja luči v Los Angelesu, je ostal povezan s svojo skupnostjo v Arizoni. Priljubljeni televizijski obraz se je v preteklih letih boril z zdravstvenimi težavami, pred sedmimi leti je doživel srčni napad, o katerem je takrat tudi javno spregovoril, in se zahvalil svojim najbližjim in oboževalcem za podporo.