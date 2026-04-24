  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRILJUBLJEN TELEVIZIJSKI OBRAZ

Umrl glavni akter Skladiščnih vojn, bil je ljubljenec občinstva po vsem svetu

V 68. letu starosti se je za vselej poslovil Darrell Sheets..
Priljubljen televizijski obraz, ki so ga gledalci poznali pod vzdevkom The Gambler (Hazarder), je bil eden od stebrov oddaje, ki se je predvajala kar deset let. FOTOGRAFIJI: Facebook
G. S.
 24. 4. 2026 | 08:25
2:00
A+A-

V 68. letu starosti je umrl Darrell Sheets, eden najbolj prepoznavnih obrazov resničnostne serije Skladiščne vojne (Storage Wars). Priljubljen televizijski obraz, ki so ga gledalci poznali pod vzdevkom The Gambler (Hazarder), je bil eden od stebrov oddaje, ki se je predvajala kar deset let. S svojim tveganim pristopom k dražbam in obilo znanja je z nastopom v več kot 160 oddajah postal eden izmed ljubljencev občinstva po vsem svetu.

Darrell Sheets se je po upokojitvi posvetil svoji osebni strasti in vodil svojo trgovino s starinami.
Novico o njegovi tragični smrti je najprej potrdila lokalna policija v Arizoni, ki se je odzvala na klic na njegovem domu v Lake Havasu Cityju, vzrok smrti naj bi bil samomor.

Odkrival je skrite zaklade

Sheets je bil osrednji lik tekmovalne serije od njenega samega začetka leta 2010. Pojavil se je v 163 epizodah, ki so se predvajale vse do leta 2023. Gledalci so oboževali njegov agresivni in instinktivni slog kupovanja, pri katerem je pogosto presegel meje pričakovanega. Skupaj s sinom Brandonom sta ustvarila nepozabne televizijske trenutke, medtem ko sta odkrivala skrite zaklade. Med njunimi najznamenitejšimi najdbami so bile štiri slike Pabla Picassa, kar je še dodatno potrdilo Darrellov sloves izkušenega trgovca s starinami.

163 epizod je utrdilo sloves poznavalca starin.

Po upokojitvi iz sveta resničnostnih oddaj leta 2023 se je posvetil svoji osebni strasti in vodil svojo trgovino s starinami. Čeprav se je oddaljil od soja luči v Los Angelesu, je ostal povezan s svojo skupnostjo v Arizoni. Priljubljeni televizijski obraz se je v preteklih letih boril z zdravstvenimi težavami, pred sedmimi leti je doživel srčni napad, o katerem je takrat tudi javno spregovoril, in se zahvalil svojim najbližjim in oboževalcem za podporo.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki