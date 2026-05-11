Umrl igralec iz Vojne zvezd, ki se ga vsi spominjajo po tem prizoru (FOTO)

Britanski igralec Michael Pennington, ki je v filmski klasiki Vrnitev jedija stopil pred enega najbolj srhljivih likov v zgodovini filma, je umrl v 82. letu starosti. Vzrok smrti ni znan. Pennington je bil cenjen gledališki in filmski igralec, širše občinstvo pa si ga je najbolj zapomnilo po vlogi Moffa Jerjerroda v svetu Vojne zvezd. Njegov lik, hladni uradnik na Zvezdi smrti, se je znašel v enem najbolj napetih prizorov filma, ko se mora soočiti z Darthom Vaderjem. Jerjerrod mu zagotavlja, da bodo njegovi ljudje podvojili napore pri dokončanju smrtonosnega orožja, Vader pa mu ledeno odgovori: »Upam, poveljnik, zaradi vas. Cesar ni tako prizanesljiv kot jaz.«

A Pennington ni bil le obraz iz ene kultne filmske sage. Leta 1969 je zaigral Laerta v cenjeni različici Shakespearovega Hamleta, v kateri je nastopil tudi Anthony Hopkins. Ob Meryl Streep se je pojavil tudi v filmu Železna lady iz leta 2011, kjer je upodobil nekdanjega vodjo laburistov Michaela Foota. Njegova pot je bila močno povezana z gledališčem. Bil je član Royal Shakespeare Company, nastopal pa je tudi v številnih televizijskih serijah, med drugim v The Bill, The Tudors in Father Brown. Leta 1987 je v različici The Return of Sherlock Holmes zaigral naslovnega detektiva.

Po njegovi smrti so se od igralca poslovili tudi številni oboževalci Vojne zvezd. Ena izmed priljubljenih strani, posvečenih franšizi, je zapisala: »Zbogom, Moff za vedno! Igralec Michael Pennington je postal eno s Silo.« Drugi oboževalec se mu je poklonil z besedami: »Michael Pennington, naj bo Sila s teboj.« Pennington je bil sicer vedno spoštljiv do Vojne zvezd in izkušnje, ki mu jo je prinesla, a si je želel, da bi se ljudje spomnili tudi njegovih drugih vlog. Nekoč se je pošalil, da mu ljudje še vedno pišejo za avtograme in dodajajo: »Če boste še kdaj igrali, nam prosim sporočite.« Ob tem je poudaril, da je po Vojni zvezd nastopal v številnih gledaliških predstavah.

Po navedbah njegovega agenta je zadnja leta živel v domu, namenjenem nekdanjim igralcem. Umrl je malo več kot leto dni po smrti partnerice, avtorice Prue Skene, ki je umrla stara 81 let.