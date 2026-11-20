V 39. letu starosti je umrl igralec Alexander Haskin, znan po vlogah v priljubljenih serijah Ti (You), Na novo (The Rookie) in Mayans M. C. Reševalci in policisti so ga v ponedeljek potegnili iz oceana v bližini slovitega pomola v kalifornijski Santa Monici, a je kljub hitremu posredovanju umrl.

Tamkajšnja policija je v ponedeljek popoldne prejela prijavo o moškem v vodi. Pristaniški reševalci so ga hitro opazili, ga potegnili na reševalni čoln in takoj začeli z oživljanjem, s katerim so nadaljevali tudi po prevozu na kopno. Kljub vsem prizadevanjem so ga ob 16.56 po lokalnem času, slabih petdeset minut po prvem klicu na pomoč, razglasili za mrtvega. Identiteto pokojnega je nato potrdil urad mrliškega oglednika okrožja Los Angeles.

Iz policijske uprave v Santa Monici so sporočili, da doslej zbrani dokazi kažejo, da je bil igralec tik pred tragičnim dogodkom sam in ni bil v stiku z nikomer, kar potrjujejo tudi posnetki varnostnih kamer.

Njegov oče Dana, nekdanji pripadnik kalifornijske prometne policije, je za medije povedal, da se je s sinom nazadnje po telefonu pogovarjal v soboto, ko sta klepetala skoraj eno uro. Po njegovih besedah ni kazal nobenih znakov stiske in se je že zelo veselil prihajajočega praznovanja zahvalnega dne z družino. Alexander mu je v ponedeljek zjutraj poslal še kratko sporočilo, katerega vsebine oče ni želel razkriti, je pa priznal, da mu je vzbudilo dodatna vprašanja o okoliščinah sinove smrti.

Alexander je poleg igralske kariere delal tudi kot osebni trener, v preteklosti pa je služil v ameriških letalskih silah.