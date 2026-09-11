Umrl je Adrian iz Poroke na prvi pogled! Izgubil bitko s strašno boleznijo (FOTO)

Zvezdnik poljske različice resničnostnega šova Poroka na prvi pogled Adrian Szymaniak je v 40. letu starosti izgubil boj z agresivnim možganskim tumorjem. Bolezen, najtežjo obliko glioblastoma, so mu diagnosticirali julija 2025. Zadnje tedne je preživel v krogu svojih najbližjih in umrl 5. septembra.

Žalostno vest je potrdila njegova žena Anita, ki jo je spoznal prav v tretji sezoni omenjene oddaje. Poročila sta se leta 2018, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka. Z zapisom se je ob slovesu odzvala: »Z veliko bolečino sporočamo, da je Adrian umrl. V teh izjemno težkih trenutkih so nam najpomembnejše tišina, bližina in možnost, da se od njega poslovimo v krogu najbližjih.«

Adrianova diagnoza je sprožila tudi obsežno dobrodelno kampanjo, v kateri so oboževalci zbrali več kot pol milijona evrov za njegovo zdravljenje. Kljub operaciji, radioterapiji, kemoterapiji in samoplačniškim terapijam se je tumor neprestano vračal. Decembra 2025 sta z ženo sredi zdravstvene bitke celo obnovila poročne zaobljube.

O svojem boju je odkrito pisal na družbenih omrežjih in navdihoval številne sledilce. V enem zadnjih čustvenih zapisov je poudaril: »Svojo zgodbo delim, ker nimam druge izbire, pa tudi zato, ker verjamem, da lahko komu da upanje. Namesto vsakodnevne žalosti in obžalovanja izbiram hvaležnost za vsak dan. Namesto nemoči izbiram boj in načrtovanje prihodnosti.«

Od Adriana so se v sredo poslovili na pogrebu v kraju Żołędowo. Njegov bližnji prijatelj Piotr Kęsik ga je opisal kot človeka, ki je okoli sebe širil veselje: »Danes se poslavljamo od dobrega človeka. Adrian je bil vesel, pošten, veder in zvest. Raje bi jokal, a vem, da si on tega ne bi želel.«