Umrl je član skupine ABBA, žalostno novico je potrdil njegov sin

Galerija
Umrl je Jan Kling, ki je s svojo glasbo zaznamoval številne legendarne skladbe skupine ABBA, star je bil 85 let. Švedski glasbenik, znan po izjemni vsestranskosti in natančnosti v studiu, je svojo dolgo in plodno kariero začel že v 60. letih prejšnjega stoletja. V več kot petih desetletjih ustvarjanja je postal eden najbolj cenjenih studijskih glasbenikov na švedski glasbeni sceni. V popularni glasbi je pustil trajen pečat. Med drugim je igral saksofon in flavto na legendarnih albumih skupine ABBA: Super Trouper in The Visitors.
Njegov prepoznavni uvod na flavti v pesmi Fernando iz leta 1976 je postal eden najbolj ikoničnih v celotni zgodovini skupine, poroča švedski Expressen. Klingov nežni, a hkrati izrazito čustveni ton je postal del glasbenega spomina številnih generacij. Poleg sodelovanja z ABBO je delal z vrsto drugih priznanih izvajalcev, kot so Bjorn Skifs, Jerry Williams, Ted Gärdestad in Monica Zetterlund. Njegov glasbeni podpis je bil opazen tudi v številnih gledaliških produkcijah, vključno s predstavami v Kulturhuset Stadsteatern, velikemu kulturnemu in gledališkemu centru v središču Stockholma ter eni najpomembnejših švedskih kulturnih institucij, kar dodatno priča o njegovi širini in profesionalnosti.
Žalostno vest je za Aftonbladet potrdil njegov sin Mattias Kling. »Bil je skromen in nevpadljiv, vendar je sodeloval pri res ogromnem številu projektov. Vedno je bil zaljubljen v glasbo. Že kot najstnik je znal na pamet vse sole Charlieja Parkerja. Imel je izjemen talent. Najbolj si bom zapomnil njegovo ljubezen do glasbe,« je povedal.