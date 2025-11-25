Umrl je član skupine ABBA, žalostno novico je potrdil njegov sin

Umrl je Jan Kling, ki je s svojo glasbo zaznamoval številne legendarne skladbe skupine ABBA, star je bil 85 let. Švedski glasbenik, znan po izjemni vsestranskosti in natančnosti v studiu, je svojo dolgo in plodno kariero začel že v 60. letih prejšnjega stoletja. V več kot petih desetletjih ustvarjanja je postal eden najbolj cenjenih studijskih glasbenikov na švedski glasbeni sceni. V popularni glasbi je pustil trajen pečat. Med drugim je igral saksofon in flavto na legendarnih albumih skupine ABBA: Super Trouper in The Visitors.

Njegov prepoznavni uvod na flavti v pesmi Fernando iz leta 1976 je postal eden najbolj ikoničnih v celotni zgodovini skupine, poroča švedski Expressen. Klingov nežni, a hkrati izrazito čustveni ton je postal del glasbenega spomina številnih generacij. Poleg sodelovanja z ABBO je delal z vrsto drugih priznanih izvajalcev, kot so Bjorn Skifs, Jerry Williams, Ted Gärdestad in Monica Zetterlund. Njegov glasbeni podpis je bil opazen tudi v številnih gledaliških produkcijah, vključno s predstavami v Kulturhuset Stadsteatern, velikemu kulturnemu in gledališkemu centru v središču Stockholma ter eni najpomembnejših švedskih kulturnih institucij, kar dodatno priča o njegovi širini in profesionalnosti.

Jan Kling FOTO: Facebook

Žalostno vest je za Aftonbladet potrdil njegov sin Mattias Kling. »Bil je skromen in nevpadljiv, vendar je sodeloval pri res ogromnem številu projektov. Vedno je bil zaljubljen v glasbo. Že kot najstnik je znal na pamet vse sole Charlieja Parkerja. Imel je izjemen talent. Najbolj si bom zapomnil njegovo ljubezen do glasbe,« je povedal.