Na svojem domu v Los Angelesu je umrl Steven Hack, star je bil 68 let. Kot poroča Page Six, je bil vzrok smrti aterosklerotična srčno-žilna bolezen. Žalostno novico so javnosti najprej sporočili njegovi kolegi iz losangeleške gledališke skupine Interact Theatre Company, pri ustanovitvi katere je sodeloval že leta 1989.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da je pred kratkim na svojem domu umrl Steven Hack, eden od ustanoviteljev gledališke skupine Interact Theatre Company. Umrl je po nenadnem in nepričakovanem srčnem zapletu. Steven je bil nadarjen in vsestranski umetnik, vrhunski grafični oblikovalec ter ljubljeni član naše umetniške družine. S svojo ustvarjalnostjo in talentom je pomagal oblikovati skupino v njenih začetkih, njegova umetnost, humor, toplina in velikodušnost pa so obogatili vse, česar se je dotaknil,« so zapisali njegovi kolegi.

Vloge v kultnih televizijskih serijah

Gledalci po vsem svetu si ga bodo zapomnili predvsem po številnih stranskih vlogah v priljubljenih televizijskih serijah. Posebej odmevna je bila njegova epizodna vloga v sedmi sezoni kultne humoristične serije Seinfeld. Igral je udeleženca dobrodelnega pohoda, namenjenega ozaveščanju o aidsu, ki se zaplete v spor s Kramerjem, ker ta noče nositi podpornega rdečega traku. Igral je tudi v številnih drugih znanih serijah, med njimi Razočarane gospodinje, Ameriška grozljivka, Agentka Carter, Zahodno krilo, Splošna bolnišnica, Novopečeni in Pam in Tommy.

Od Broadwaya do Marvelovih filmov

Hacka smo lahko videli tudi v velikih hollywoodskih produkcijah. Nastopil je v Marvelovem filmu Thor: Svet teme iz leta 2013 ter štiri leta kasneje v filmu Fantastični štirje. Izobraževal se je na prestižnem Kalifornijskem inštitutu za umetnost in Ameriški akademiji dramskih umetnosti. Prve korake pred kamerami je naredil kot plesalec v kultnem muzikalu Briljantina iz leta 1978. Nato je sledil uspeh na Broadwayu, kjer je nastopil v izvirni zasedbi muzikala Mačke, sodeloval pa je tudi na turnejah s predstavo z izvirnim naslovom A Chorus Line.

Vrhunec njegovega avtorskega gledališkega ustvarjanja je predstavljala monodrama Willijev sin (Willie's Son), za katero je leta 2004 v kategoriji samostojnih odrskih nastopov prejel nominacijo za nagrado Los Angeles Ovation.