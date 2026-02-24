Umrl je igralec, ki je s to vlogo postal ikona pop kulture

Ameriški igralec Robert Carradine, najbolj znan po vlogi Lewisa Skolnicka v kultni komediji Maščevanje piflarjev ter kot skrbni oče Sam McGuire v priljubljeni Disneyjevi seriji Lizzie McGuire, je umrl v 72. letu starosti. Žalostno vest je v ponedeljek potrdila njegova družina. Igralec se je več let boril z bipolarno motnjo.

V ganljivem sporočilu za javnost so svojci izrazili globoko žalost ob izgubi ljubljenega očeta, dedka, strica in brata ter poudarili, da si želijo, da bi njegova zgodba pomagala zmanjšati stigmo, ki spremlja duševne bolezni. »V svetu, ki se včasih zdi tako temen, je bil Bobby vedno svetilnik za vse okoli sebe. Strti smo ob izgubi te čudovite duše in želimo počastiti njegovo pogumno, skoraj dvajsetletno borbo z bipolarno motnjo. Upamo, da bo njegova pot osvetlila in spodbudila odpravo stigme, povezane z duševnimi boleznimi,« je zapisala družina.

Njegov starejši brat, prav tako igralec, Keith Carradine, je za Deadline povedal, da si družina želi odkritega pogovora o Robertovi bolezni. »Želimo, da ljudje vedo. V tem ni nobene sramote. To je bolezen, ki ga je premagala. Želim slaviti njegovo borbo in njegovo čudovito dušo. Bil je izjemno nadarjen in pogrešali ga bomo vsak dan,« je dejal. Dodal je, da bodo tolažbo našli v spominih na njegovo duhovitost, modrost ter popolno sprejemanje in strpnost. »To je bil moj mlajši brat.«

Robert Carradine se je rodil 24. marca 1954 v Hollywoodu v znameniti igralski družini. Bil je sin legendarnega Johna Carradina, igralci pa so postali tudi njegovi bratje Keith, Christopher ter polbrata David in Bruce. Kljub močnemu družinskemu imenu si je ustvaril samostojno in prepoznavno kariero. Debitiral je leta 1972 v vesternu Kavboji ob Johnu Waynu, sledila je vloga v Scorsesejevih Umazanih ulicah (1973.). Igral je tudi v oskarjevski drami Vojakova vrnitev (1978.) ter vesternu Jezdeci na dolge steze (1980.) skupaj z bratoma. Prelomnica je prišla leta 1984 s komedijo Maščevanje piflarjev, kjer je kot Lewis Skolnick postal ikona pop kulture. Mlajši gledalci so ga pozneje spoznali kot Sama McGuira v seriji Lizzie McGuire, v kateri je nastopil v vseh epizodah in filmu.

Za seboj je pustil tri otroke, med njimi tudi uspešno igralko Ever Carradine.