Umrl je igralec, ki je zaslovel v seriji Simpatije, star je bil komaj 48 let

Slab mesec pred 49. rojstnim dnem je umrl James Van Der Beek. Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja je zaslovel z vlogo postavnega Dawsona v najstniški seriji Simpatije, kjer je nastopil ob boku Katie Holmes, Michelle Williams in Joshue Jacksona. Van Der Beek, oče šestih otrok, je javno delil svoj boj z rakom debelega črevesa in danke v 3. stadiju, da je boj zdaj izgubil, pa je na družabnem omrežju delila njegova žena Kimberly Van Der Beek. »Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno preminil,« je zapisala Kimberly. »Svoje zadnje dni je dočakal s pogumom, vero in milino. Veliko je za povedati o njegovih željah, ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo prišli. Zaenkrat prosimo za mirno zasebnost, medtem ko žalujemo za našim ljubečim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem.«

Van Der Beek je diagnozo raka prvič delil novembra 2024, ko je dejal še, da se zdaj osredotoča na svoje zdravje in družino. »Imam raka debelega črevesa in danke,« je razkril. »S to diagnozo se spopadam zasebno in s podporo svoje neverjetne družine sprejemam ukrepe za njeno rešitev.« »Obstaja razlog za optimizem in počutim se dobro,« je takrat še dodal. Raka so mu odkrili po rutinski kolonoskopiji avgusta 2023. Pred pregledom je Van Der Beek dejal, da ni bil zaskrbljen, a je pozneje priznal, da so morda le bili simptomi bolezni, ki jih je spregledal. »Šlo je le za spremembo v odvajanju blata. Mislil sem, da moram verjetno malo spremeniti prehrano. Morda moram nehati piti kavo. Morda ne smem dajati smetane v kavo. In potem sem to končno izločil iz prehrane, pa se ni izboljšalo, in sem si mislil, v redu, bolje, da grem na pregled,« je dejal in ljudem, ki pri sebi opazijo podobne težave oziroma spremembe položil na srce, naj ne odlašajo z obiskom zdravnika.