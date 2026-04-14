Kraljica žaluje: »Moje misli so sive«

Žena danskega kralja Frederika X, kraljica Mary je na družbenih omrežjih delila žalostno novico o smrti svojega očeta. V sporočilu, objavljenem na instagramu, je zapisano: »Njeno veličanstvo z veliko žalostjo sporoča, da je v Hobartu na Tasmaniji umrl njen oče, profesor John Dalgleish Donaldson. Star je bil 84 let.« Ob črno-beli fotografiji profesorja Donaldsona, ki jo je kraljica posnela 23. marca 2026, je Mary zapisala: »Moje srce je težko in moje misli so sive. Moj ljubljeni oče je umrl. Vem pa, da bodo, ko se žalost poleže, spomini znova razsvetlili moje dni, in kar bo ostalo najmočnejše, sta ljubezen in hvaležnost za vse, kar mi je dal in me naučil.«

Objava razkriva tudi, da se je zdravje profesorja Johna Donaldsona v zadnjih letih slabšalo. Kraljica ga je zadnjič obiskala konec marca, ko sta skupaj preživela dragocen čas. John Donaldson je bil profesor uporabne matematike, rojen na Škotskem 5. septembra 1941. Družina bo spominsko slovesnost organizirala zasebno.

Otroštvo kraljice Mary

Mary je najmlajša od štirih otrok svojih staršev, matere Henriette, ki je umrla leta 1997, in očeta Johna Dalgleisha Donaldsona. Ima dve starejši sestri, Jane Stephens in Patricio Bailey, ter starejšega brata Johna Stuarta Donaldsona. Čeprav se je večinoma izobraževala v Avstraliji, je šolanje začela v Houstonu v ZDA, kjer je njen oče delal v vesoljskem centru Johnson.

Vrnitev domov

Marca je z možem obiskala rodno Avstralijo. V čustvenem govoru je potovanje opisala kot edinstveno, izpolnjujoče, ganljivo in vznemirljivo. Njen mož pa je dodal: »Zame ima Avstralija, odkar sem stopil v tisti bar in se zapletel v pogovor, ki se nikoli ni končal, posebno mesto v srcu. Mary, imela si pogum zapustiti svoj ljubljeni dom in daleč stran z menoj zgraditi novo življenje. Za to ti bom vedno hvaležen.« Par se je spoznal leta 2000 v Sydneyju med olimpijskimi igrami.