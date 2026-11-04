Umrl je legendarni frizer John Frieda, urejal je pričeske tudi princesi Diani

Umrl je legendarni britanski frizer John Frieda, ki je bil star 75 let. Novico je potrdila njegova ekipa in ga v ganljivem sporočilu opisala kot pravo ikono frizerske industrije. Sloviti frizer, ki je ustvaril tudi lastno linijo izdelkov za nego las, je po navedbah sporočila, objavljenega na njegovem uradnem profilu na Instagramu, mirno umrl v krogu svojih najbližjih.

»S težkim srcem sporočamo, da je naš dragi John mirno umrl, obkrožen s svojo družino,« so zapisali. »Za nas je bil veliko več kot mentor. Bil je prava ikona frizerske industrije. Naučil nas je vsega, verjel v nas in nam pomagal postati boljši. Njegov talent in strast sta se dotaknila številnih ljudi, njegova zapuščina pa bo živela v vsakem od nas. Še naprej se bomo trudili, da bo ponosen na nas. Naše misli so z Johnovo družino in vsemi, ki so ga imeli radi. Počivaj v miru, John. Za vedno boš v naših srcih.«

Vzrok njegove smrti za zdaj ni znan.

Od najstniškega dela v salonu do svetovne slave

Frieda se je rodil leta 1959 v Londonu kot Alan Howard Frieda. Njegov oče je imel frizerski salon, v katerem je John kot najstnik občasno delal, pozneje pa se je odločil za izobraževanje za frizerja. »Frizer sem postal iz povsem napačnih razlogov – da bi se izognil učenju,« je nekoč povedal za časnik The Standard. »Oče je bil zelo jezen. Ko pa je ugotovil, da sem odločen, mi je rekel, da moram delati v najboljšem salonu v Londonu.«

Leta 1976, ko je bil še v svojih dvajsetih, je odprl prvi salon. V naslednjih desetletjih je sodeloval s številnimi znanimi osebnostmi, med njimi tudi s pokojno princeso Diano. Svetovno prepoznavnost je dosegel z lastno linijo izdelkov za nego las, s katerimi je želel uporabnikom omogočiti rezultate, kakršne sicer dosežejo v profesionalnih frizerskih salonih.

Izdelki, vredni več sto milijonov

Med njegovimi najbolj znanimi izdelki je bil Frizz Ease, namenjen obvladovanju skodranih in neukrotljivih las. Njegovo kozmetično linijo je leta 2002 za domnevno 260 milijonov funtov kupila japonska družba Kao Corporation. Frieda je kljub prodaji še naprej vodil svoje frizerske salone.

Dvakrat se je poročil, imel je tri otroke

Frieda se je prvič poročil leta 1977, in sicer s škotsko pevko Lulu. V zakonu se jima je rodil sin Jordan, vendar sta se leta 1991 razšla. Pozneje se je poročil z Avery Agnelli. V zakonu sta se jima rodila še dva otroka, Jackson in Leyla, Frieda pa je postal tudi očim njene hčerke Asie. Asia je v torek, 3. novembra, na družbenih omrežjih sporočila žalostno novico.

»Žal je moj J umrl. Danes smo izgubili najboljšega človeka, kar jih je kdaj živelo. To delim z vami, ker vem, da se je dotaknil življenj številnih ljudi,« je zapisala.

Od njega se poslavljajo sodelavci in prijatelji

Poklonili so se mu tudi številni prijatelji in sodelavci. Znana koloristka Nicola Clarke je zapisala: »John Frieda, eden najvplivnejših in najčudovitejših mentorjev v mojem življenju, najprijaznejši človek, je žal preminil.«

Cetera Lamb, kreativna direktorica salona John Frieda v londonski četrti Mayfair, ga je označila za pravo legendo frizerske industrije. »Petdeset let je vodil naš čudoviti salon in za seboj pustil izjemno zapuščino strasti, ustvarjalnosti, vizije in vrhunskega frizerskega znanja,« je povedala. »V njegovo čast bomo nadaljevali njegovo delo, slavili njegove dosežke ter ohranjali spomin nanj, njegove vrednote, vizijo in ljubezen do vrhunskega frizerstva. Njegova zapuščina bo živela naprej skozi nas in poskrbeli bomo, da bo tako,« poroča LADbible.