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Umrl je legendarni igralec: to so vloge, po katerih si ga bomo najbolj zapomnili

Tim Curry je umrl v 81. letu starosti po več kot desetletnem boju z resnimi zdravstvenimi težavami.
Tim Curry. FOTO: Robyn Beck Afp
Tim Curry. FOTO: Robyn Beck Afp
M. U.
 26. 8. 2026 | 18:06
 26. 8. 2026 | 18:21
1:45
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Filmski svet je ostal brez še ene velike legende, Tim Curry je umrl v 81. letu starosti po več kot desetletnem boju z resnimi zdravstvenimi težavami. Curry je v svojem domu v Los Angelesu, poroča TMZ

Njegovo zdravje je bilo načeto že od leta 2012, ko je v svojem domu v Kaliforniji doživel hudo možgansko kap. Takrat je imel 66 let, posledice pa so bile resne. Ostal je deloma paraliziran na eni strani telesa, možganska kap pa je vplivala tudi na njegov govor.

Spomnimo, včeraj se je poslovila glasbena ikona Dolly Parton.

Po tem se je Curry v veliki meri umaknil iz javnosti, a se je občasno pojavljal na dogodkih in odkrito govoril o zdravstvenih težavah, s katerimi je živel.

Tim Curry je v več desetletij dolgi karieri ustvaril številne filmske, televizijske in gledališke vloge, vendar ga je ena med njimi spremenila v pravo ikono popularne kulture. Kot ekscentrični dr. Frank-N-Furter v filmu The Rocky Horror Picture Show iz leta 1975 je osvojil občinstvo po vsem svetu, film pa je sčasoma dosegel kultni status. Občinstvu je ostal v spominu tudi po številnih drugih vlogah, med katerimi posebej izstopa srhljivi klovn Pennywise v televizijski priredbi romana Stephena Kinga It iz leta 1990. Igral je tudi v filmih Clue, Sam doma 2' in Trije mušketirji, njegov prepoznavni glas pa je bilo mogoče slišati tudi v številnih animiranih filmih in serijah.

 

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