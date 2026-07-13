Umrl je legendarni italijanski pevec, njegove balade so oboževali vsi

Poslovil se je legendarni italijanski pevec, pianist in kantavtor Peppino Di Capri, ki je umrl v 88. letu starosti. Njegov prepoznavni glas, ki je desetletja sooblikoval zvočno kuliso Italije, je po dolgi bolezni utihnil 11. julija na njegovem ljubljenem rodnem otoku Capriju. S tem se poslavlja cela glasbena era, ki jo je zaznamoval s svojim prefinjenim slogom in brezčasnimi baladami.

Njegova glasbena pot se je začela skoraj filmsko. Kot štiriletni čudežni deček je z igranjem po klavirju zabaval ameriške vojake, stacionirane na Capriju po drugi svetovni vojni. Ta zgodnji stik z ameriškim jazzom in glasbenimi standardi je močno vplival na njegov kasnejši izraz. Čeprav je pet let študiral klasično glasbo, ga je sredi petdesetih let premamil rokenrol. Leta 1958 je s svojo skupino The Rockers posnel prvi skladbi »Malatia« in »Nun è peccato«. Uspeh je bil bliskovit. Di Capri je postal eden prvih italijanskih umetnikov, ki jim je uspelo tradicionalno neapeljsko pesem združiti z ritmi rocka in popa. S tem je posodobil italijansko glasbo, ne da bi ob tem izdal njene korenine.

Šestdeseta leta so prinesla obdobje njegove popolne dominance. Postal je simbol brezskrbnega italijanskega gospodarskega čudeža, ko je v državo prinesel plesni ritme twista s hitom »St. Tropez Twist« in priredbo »Let's Twist Again«. Njegov zaščitni znak – elegantna obleka, klavir in spremljevalni orkester – je ustvaril podobo vrhunskega zabavljača.

Njegova priljubljenost je bila tolikšna, da je leta 1965 dobil izjemno čast: kot predskupina je odpiral koncerte za skupino The Beatles med njihovo edino italijansko turnejo. V tem obdobju je nastala tudi ena njegovih najlepših balad »Roberta«, posvečena njegovi prvi ženi, ki je postala simbol romantične glasbe tistega časa.

Kralj Sanrema in svetovni fenomen »Champagne«

Po krajšem zatišju se je v sedemdesetih vrnil v velikem slogu in postal zaščitni obraz slovitega festivala Sanremo, kjer je nastopil rekordnih petnajstkrat. Prvo zmago je slavil leta 1973 s čustveno balado »Un grande amore e niente più«, uspeh pa je ponovil tri leta kasneje s skladbo »Non lo faccio più«.

Vendar pa bo ena pesem za vedno ostala njegova največja osebna izkaznica – »Champagne«. Skladba, posneta konec leta 1973, je postala globalni fenomen. Njen melanholični, a hkrati slovesni refren se je zapisal v kolektivni spomin in postal nepogrešljiv del praznovanj, porok in novoletnih zabav po vsem svetu. Ta večni klasik, ki hkrati slavi in žaluje, mu je prinesel izjemno priljubljenost tudi zunaj Italije, predvsem v Braziliji, kjer je imel status glasbenega 'boga' in je do konca življenja polnil koncertne dvorane.

Zapuščina, ki bo živela naprej

Peppino Di Capri je bil aktiven tudi v kasnejših desetletjih. Leta 1991 je Italijo zastopal na Evroviziji s pesmijo v neapeljskem narečju »Comme è ddoce 'o mare« in zasedel sedmo mesto. V več kot šestih desetletjih kariere je prodal milijone plošč, njegov kulturni vpliv pa je bil tolikšen, da ga je v svojih romanih omenil celo nobelovec Orhan Pamuk.

Leta 2018 je svojih 60 let delovanja proslavil z razprodanim koncertom v neapeljskem teatru San Carlo, najstarejšem delujočem gledališču na svetu. Peppino Di Capri, ki je za seboj pustil tri otroke, je bil po mnenju tisočev ljudi po svetu več kot le pevec; bil je kronist čustev in resnični gospod italijanskega odra, čigar glasba bo večno živela naprej.