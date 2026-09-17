Umrl je legendarni kostumograf: Cher je spremenil v modno ikono, povezan je bil tudi z Marilyn Monroe

Legendarni ameriški modni oblikovalec in kostumograf Bob Mackie, čigar razkošne, drzne in provokativne kreacije so desetletja zaznamovale podobo hollywoodskih zvezd, je umrl v 87. letu starosti. Novico o njegovi smrti so objavili na uradnih profilih oblikovalca na družbenih omrežjih. V ganljivem zapisu so navedli, da je v svojih 87 letih uresničil sanje in postal modni oblikovalec ter kostumograf. Njegove kreacije bodo po njihovih besedah še naprej živele skozi zgodovino mode in popularne kulture, piše People.

Mackie je v svoji karieri postal eden najpomembnejših oblikovalcev, ki so ustvarjali za zvezdnike. Njegove kreacije so nosile nekatere največje ikone šovbiznisa, med njimi Cher, Madonna, Barbra Streisand, Diana Ross in Sharon Stone. Kljub temu je njegovo ime za vedno najbolj povezano s Cher. Njuno sodelovanje je trajalo desetletja, Mackie pa je oblikoval nekatere njene najbolj prepoznavne odrske oprave.

Oblikovalec, ki je Cher spremenil v modno ikono

Ko je oblačil Cher, se Mackie ni držal klasičnih pravil glamurja. Njegove kreacije so bile ustvarjene zato, da pritegnejo pozornost: prosojni materiali, perje, kristali, razkošni naglavni okraski, globoki izrezi in dramatični kombinezoni so postali del njenega prepoznavnega videza. Prav kombinacija ekstravagance, zapeljivosti in teatralnosti je Cher omogočila, da je bila na odru videti popolnoma drugače od takratnih hollywoodskih zvezd. Številne oprave, ki jih je Mackie ustvaril zanjo, še danes veljajo za primere mode, ki je bila daleč pred svojim časom. Zanj oblačilo nikoli ni bilo zgolj okras. Njegova naloga je bila ustvariti spektakel.

Povezava z znamenito obleko Marilyn Monroe

Eden zanimivejših trenutkov Mackiejeve kariere je povezan z eno najbolj znanih fotografij 20. stoletja. Ko je Marilyn Monroe leta 1962 v New Yorku predsedniku Johnu F. Kennedyju zapela Vse najboljše, je nosila znamenito, skoraj prosojno obleko, okrašeno s kristali. Obleko je oblikoval Jean Louis, mladi Bob Mackie, ki je takrat delal kot ilustrator kostumov, pa je narisal izvirno skico kreacije. Ta je danes del muzejske zbirke in priča o Mackiejevih zgodnjih letih v svetu kostumografije.

Devet emmyjev, tony in tri nominacije za oskarja

Mackie je v svoji več desetletij dolgi karieri delal za televizijo, film, gledališče in glasbeno industrijo. Njegov podpis je mogoče najti na številnih odrskih kostumih, pa tudi pri filmih in televizijskih oddajah. Za svoje delo je prejel kar devet nagrad emmy in nagrado tony, trikrat pa je bil nominiran za oskarja za najboljšo kostumografijo. Leta 2002 so ga sprejeli v Hišo slavnih Akademije televizijskih umetnosti in znanosti.

Posebnost njegovega oblikovanja je bila v tem, da nikoli ni želel, da bi ženska izginila za obleko. Nasprotno, njegove kreacije so bile ustvarjene tako, da je prav ženska postala glavna zvezda prostora. Perje, bleščice, kristali, dramatične silhuete in drzni kroji so postali njegov zaščitni znak. Bob Mackie tako ni le oblačil slavnih žensk, temveč je pomagal ustvarjati njihove najbolj prepoznavne javne podobe. Njegovo delo zato presega meje kostumografije. Mackie je pustil pomemben pečat v modi, televiziji, glasbi in popularni kulturi, nekatere njegove kreacije pa so postale del kolektivnega spomina na zlato dobo hollywoodskega glamurja.