  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V 94. LETU STAROSTI

Umrl je legendarni modni oblikovalec, ki ga je oboževala tudi princesa Diana

Na svojem domu v Rimu je bil obkrožen s tistimi, ki jih je imel najraje.
Njegove kreacije so oboževale zvezdnice po vsem svetu. FOTO: Francois Guillot/Afp
Njegove kreacije so oboževale zvezdnice po vsem svetu. FOTO: Francois Guillot/Afp
B. K. P.
 19. 1. 2026 | 19:57
 19. 1. 2026 | 19:57
A+A-

V 94. letu starosti je umrl legendarni italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani, širšim množicam znan zgolj kot Valentino. »V svojem domu v Rimu je danes umrl Valentino Garavani, obkrožen je bil s tistimi, ki jih je imel najraje,« so člani njegove fundacije zapisali v kratki izjavi na družabnem omrežju. V Rimu ga bodo tudi pokopali in sicer v petek, 23. januarja, ob 11. uri.

Valentino Clemente Ludvico Garavani se je rodil leta 1932 v majhni vasici Voghera nedaleč od Milana. Že kot mlade dečka ga je začela zanimati moda in pri 17 letih se je preselil v Pariz, da bi tam študiral na prestižni École des Beaux-Arts. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bil vajenec v mnogih hišah visoke mode, kjer je pilil svoje znanje in svoj slog. V Italijo se je vrnil leta 1959 in odprl lastno modno hišo. Hitro so se k njemu začele zgrinjati največje zvezdnice tistega časa, med njimi je bila tudi igralska legenda Elizabeth Taylor. Kmalu je spoznal Giancarla Giammettija, ki je postal njegov poslovni partner, in skupaj sta ustanovila Maison Valentino. V svoji karieri je Valentino oblačil številne zvezde svetovnega formata, med njimi Jackie Kennedy, princeso Diano, Oprah Winfrey, Julio Roberts, pa tudi Kim Kardashian, Victorio Beckham in mnoge druge.

Več iz teme

Valentino Garavanismrtv slovomodni oblikovalecvisoka moda
ZADNJE NOVICE
20:13
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Matjaž Han sporočil veselo novico, postal bo dedek

Sodelavci so ga presenetili z veliko knjigo za babice in dedke.
19. 1. 2026 | 20:13
19:57
Bulvar  |  Tuji trači
V 94. LETU STAROSTI

Umrl je legendarni modni oblikovalec, ki ga je oboževala tudi princesa Diana

Na svojem domu v Rimu je bil obkrožen s tistimi, ki jih je imel najraje.
19. 1. 2026 | 19:57
19:43
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Feng šuj in pomen števil: če želimo privabiti novega partnerja, uporabimo dve sveči

Osem jih predstavlja obilje, neskončnost.
19. 1. 2026 | 19:43
19:28
Novice  |  Slovenija
VELIKA TRAGEDIJA

Družina Marčič po požaru v šoku, mlajši otrok še vedno v življenjski nevarnosti: »Da bom pri 55 letih pokopal vnuka ...«

Dedek je zlomljeno povzel občutek, ki ga v teh dneh nosijo vsi: »Hudo je. Hudo.«
19. 1. 2026 | 19:28
19:07
Novice  |  Svet
CELA REČ

Hrvati v smeh ob potezi Slovenije: »Kdo brani državo, medtem ko sta oba vojaka na Grenlandiji?«

Mirko in Slavko odhajata, Mojca tokrat ostaja doma. Hrvati upajo, da bo zmogla tačas sama braniti vseh deset slovenskih kvadratov ozemlja.
19. 1. 2026 | 19:07
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Nuša Rojs v ŠOKkastu: Diagnoza jo je šokirala (VIDEO)

Nuša Rojs je svojo glasbeno pot začela v otroštvu, ko je glasba postala njen ključni način za spopadanje z izzivi. V družini, kjer je bilo precej nemira, ji je poslušanje glasbe predstavljalo njen pobeg v svet domišljije.
19. 1. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki