Umrl je legendarni modni oblikovalec, ki ga je oboževala tudi princesa Diana

V 94. letu starosti je umrl legendarni italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani, širšim množicam znan zgolj kot Valentino. »V svojem domu v Rimu je danes umrl Valentino Garavani, obkrožen je bil s tistimi, ki jih je imel najraje,« so člani njegove fundacije zapisali v kratki izjavi na družabnem omrežju. V Rimu ga bodo tudi pokopali in sicer v petek, 23. januarja, ob 11. uri.

Valentino Clemente Ludvico Garavani se je rodil leta 1932 v majhni vasici Voghera nedaleč od Milana. Že kot mlade dečka ga je začela zanimati moda in pri 17 letih se je preselil v Pariz, da bi tam študiral na prestižni École des Beaux-Arts. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bil vajenec v mnogih hišah visoke mode, kjer je pilil svoje znanje in svoj slog. V Italijo se je vrnil leta 1959 in odprl lastno modno hišo. Hitro so se k njemu začele zgrinjati največje zvezdnice tistega časa, med njimi je bila tudi igralska legenda Elizabeth Taylor. Kmalu je spoznal Giancarla Giammettija, ki je postal njegov poslovni partner, in skupaj sta ustanovila Maison Valentino. V svoji karieri je Valentino oblačil številne zvezde svetovnega formata, med njimi Jackie Kennedy, princeso Diano, Oprah Winfrey, Julio Roberts, pa tudi Kim Kardashian, Victorio Beckham in mnoge druge.