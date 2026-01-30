  • Delo d.o.o.
SLOVO

Umrl je prvi mož monaške princese

Philippe Junot, prvi mož princese Caroline iz Monaka, je obkrožen z družino umrl v Madridu.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 30. 1. 2026 | 13:25
2:27
A+A-

Philippe Junot, prvi mož monaške princese Caroline in nekoč znan kot očarljiv zapeljivec, je star 85 let umrl v Madridu. Novico je v objavi na Instagramu potrdila njegova najstarejša hči Victoria: »S težkim srcem sporočam, da je umrl moj oče. Po dolgem, čudovitem in z dogodivščinami bogatem življenju je odšel mirno, obkrožen z družino,« je zapisala Victoria ter dodala: »Moj legendarni oče …, kako zelo te imamo radi, besede ne morejo opisati, kako močno te bomo pogrešali.«

Philippe Junot je bil francoski podjetnik, potomec ugledne pariške družine in sin nekdanjega namestnika pariškega župana Michela Junota, ki je sodeloval z ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem. Korenine njegove družine segajo od slavnega generala iz Napoleonove dobe, čigar ime je vklesano na Slavolok zmage v Parizu. Najbolj bo ostal v spominu po burni in javno izpostavljeni zvezi s princeso Caroline, sestro sedanjega monaškega kneza Alberta. Par se je spoznal leta 1978 v pariškem nočnem klubu, Caroline je bila takrat stara 21 let, Philippe pa 38 in na vrhuncu svoje priljubljenosti.

Zveza je naletela na odpor kraljeve družine. Carolinina starša, princ Rainier in Grace Kelly, je nista odobravala, vendar je princesa zagrozila, da se bo poročila tudi brez njunega blagoslova. V palači je bila najprej civilna, sledila ji je cerkvena poroka, udeležilo pa se je je 300 gostov. Kljub pravljičnemu začetku je zakon trajal le dve leti. Po poročanju revije Vanity Fair je Caroline zahtevala ločitev, potem ko so se v javnosti pojavile fotografije Philippa z drugo žensko v ZDA.

Kasneje se je Philippe znova poročil z manekenko Nino Wendelboe-Larsen, s katero je imel tri otroke: Victorio, Isabelle in Alexisa. Par se je razšel leta 1997, leta 2005  je Philippe z manekenko Helén Wendel dobil še eno hčerko, Chloé. Victoria je objavo sklenila z besedami: »Bil je pravi gospod. Težko je zapreti to poglavje, a še naprej se bomo smejali, živeli in veselili, natanko tako, kot bi si on želel. Do ponovnega snidenja.«

Več iz teme

monaška knežja družinaGrace Kellyprincesa Carolinesmrt
