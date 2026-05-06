Umrl je človek, ki je za vedno spremenil televizijo

Ted Turner, medijski mogotec in filantrop, ki je ustanovil novičarsko mrežo CNN, pionirski 24-urni novičarski televizijski program, ki je povsem spremenil poročanje, je mirno umrl v krogu svoje družine, je sporočilo podjetje Turner Enterprises. Star je bil 87 let, je navedel CNN.

»Bil je in vedno bo vodilni duh CNN,« je ob tem poudaril izvršni direktor CNN Mark Thompson.

Turner, poslovnež iz Atlante, rojen v Ohiu, je zgradil medijski imperij, ki je obsegal prvo kabelsko »superpostajo« postajo in priljubljene filmske in otroške programe, pa tudi profesionalne športne ekipe, kot so Atlanta Braves.

Leta 1991 ga je revija Time razglasila za osebnost leta, ker je »vplival na dinamiko dogodkov in spremenil gledalce v 150 državah v neposredne priče zgodovine«. Turner je svoje mreže pozneje prodal družbi Time Warner in se nato umaknil iz posla, vendar je bil še naprej ponosen na CNN, ki ga je označil za »največji dosežek« svojega življenja.

Trpel za demenco

Leta 2018 je medijski mogotec, rojen v Cincinnatiju, razkril, da trpi za Lewyjevo demenco, nevrodegenerativno boleznijo, ki povzroča simptome, podobne Parkinsonovi in Alzheimerjevi bolezni.