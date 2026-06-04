Umrl je znani komentator Avdić, pred kamerami še dan pred smrtjo (VIDEO)

Umrl je legendarni športni komentator Edin Avdić iz Sarajeva, ki je veljal za enega najbolj cenjenih športnih novinarjev, komentatorjev in kolumnistov na Balkanu.

Najbolj znan po prenosih košarkarskih tekem

Rodil se je 19. junija 1979 v Sarajevu. Od malega je bil član akademije KK Bosna in tudi mladinskih reprezentanc Bosne in Hercegovine. Ob koncu športne kariere je diplomiral na Fakulteti za politične vede v Sarajevu, nato pa svoje znanje o košarki prenesel v svet medijev.

Bil je znan kot izvrsten poznavalec ameriške in evropske košarke, postal pa je tudi sinonim za prenose tekem Evrolige, lige ABA in lige NBA. Njegov legendarni stavek, ki bo ostal v spominu, je ta, da je Mirza Teletović zadel s parkirišča.

Edin Avdić pa je pred kamerami dan pred smrtjo povedal tole: »Utrujen sem od svojih zdravstvenih težav ...«