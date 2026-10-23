Filmski svet žaluje: za vedno se je poslovil zvezdnik kultnih uspešnic Top Gun in Osmi potnik

Umrl je ameriški igralec Tom Skerritt, znan po vlogah v filmskih uspešnicah Top Gun, Osmi potnik in Jeklene magnolije ter televizijski seriji z izvirnim naslovom Picket Fences. Star je bil 93 let, novico je potrdila njegova družina: »Smo žalostni in strtega srca. Medtem ko ga je svet poznal po izjemni igralski karieri, smo ga mi poznali po njegovem humorju, radovednosti, modrosti, velikodušnosti in ljubezni, ki jo je prinašal v naša življenja,« so zapisali v izjavi za revijo People.

Poudarili so, da je bil posebej predan ustvarjalnosti, pripovedovanju zgodb, naravi in pomoči drugim, zlasti vojnim veteranom. »Neizmerno smo hvaležni za ljubezen in podporo, ki nam jo izkazujejo njegovi prijatelji, sodelavci in oboževalci,« so dodali ter javnost v času žalovanja prosili za zasebnost.

Od filma Osmi potnik do Top Guna

Skerritt se je rodil leta 1933 v Detroitu. Pred začetkom igralske kariere je med letoma 1951 in 1955 služil v ameriških letalskih silah. Na filmu je v vojni drami War Hunt debitiral leta 1962, prvi večji uspeh pa dosegel osem let pozneje v filmu MASH* režiserja Roberta Altmana, kjer je upodobil kapitana Augustusa Bedforda »Dukea« Forresta. Med njegovimi najbolj znanimi vlogami je bila vloga kapitana Arthurja Dallasa v kultni znanstvenofantastični grozljivki Osmi potnik režiserja Ridleyja Scotta iz leta 1979. Sedem let pozneje je ob Tomu Cruisu zaigral v filmu Top Gun, v katerem je upodobil poveljnika Mika »Vipra« Metcalfa, izkušenega inštruktorja za usposabljanje mladih vojaških pilotov.

Občinstvo se ga spominja tudi po vlogah v filmih Mrtva cona (1983), Jeklene magnolije (1989), Reka poje mi (1992) in Stik (1997). Nazadnje je zaigral v drami Na dnu iz leta 2025.

Za televizijsko vlogo je prejel nagrado emmy

Poleg filmske je imel tudi uspešno televizijsko kariero. V šestdesetih in sedemdesetih letih je nastopal v številnih priljubljenih ameriških serijah, med drugim Gunsmoke, The Virginian in The F.B.I. Največje televizijsko priznanje mu je prinesla vloga šerifa Jimmyja Brocka v seriji Picket Fences, ki so jo predvajali med letoma 1992 in 1996. Zanjo je leta 1993 prejel nagrado emmy za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji.

Pozneje je nastopil še v seriji Brothers & Sisters, v kateri je znova igral moža igralke Sally Field, svoje soigralke iz filma Jeklene magnolije. Ko se je leta 2020 v intervjuju ozrl na svojo dolgoletno kariero, je povedal, da čuti veliko hvaležnost za vse, kar je dosegel. Za seboj je pustil ženo Julie Tokashiki, pet otrok, pet vnukov in dva pravnuka.