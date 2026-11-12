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ŽALOSTNA VEST

Umrl je zvezdnik priljubljene humoristične serije, star je bil komaj 62 let

Žalostno novico je sporočil njegov prijatelj in soigralec.
FOTO: Mike O'Malley/ Instagram
FOTO: Mike O'Malley/ Instagram
M. Fl.
 12. 11. 2026 | 09:00
1:55
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Poslovil se je  ameriški igralec in komik Anthony Clark, ki je širšemu občinstvu najbolj poznan po vlogi v priljubljeni humoristični seriji Da, draga. Umrl naj bi zaradi zapletov, povezanih s pljučnico, vendar uradni vzrok njegove smrti še ni bil potrjen. Žalostno vest je sporočil njegov nekdanji soigralec Mike O'Malley, s katerim sta skupaj nastopala v omenjeni seriji. O'Malley se je prijatelja spomnil z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih. Poudaril je, da je bil izjemno zabaven in poseben komik, ki je znal ljudi nasmejati že s svojimi zgodbami in opazovanji.

»Bil sem njegov oboževalec, še preden sem postal njegov prijatelj,« je zapisal O'Malley in dodal, da sta se po telefonu nazadnje slišala pred približno tremi tedni. Tudi takrat sta se skupaj do solz nasmejala. Clark je v seriji Da, draga, ki so jo predvajali med letoma 2000 in 2006, šest sezon igral Grega Warnerja. Serija je dosegla 122 epizod in si pridobila številne gledalce. Njegova televizijska kariera se je začela že v devetdesetih letih.

Med drugim je igral v serijah Življenje v Bostonu in  Dušni pastir (Soul Man), pojavil pa se je tudi v filmu Alcatraz s Seanom Conneryjem in Nicolasom Cageom. Leta 2006 je vodil četrto sezono oddaje Zadnji komik (Last Comic Standing). Od njega se poslavljajo tudi številni prijatelji iz sveta komedije. Komik Nick Swardson ga je opisal kot enega svojih najboljših prijateljev, Dane Cook pa se je spomnil njegove izjemne odrske energije in ga označil za enega najboljših nastopajočih, kar jih je kdaj videl. Anthony Clark bo ostal v spominu kot igralec in komik, ki je s svojim humorjem razveseljeval številne gledalce.

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