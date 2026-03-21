Umrl je zvezdnik kultne serije, star je bil komaj 54 let

»S strtim srcem sporočamo, da je umrl naš brat in sin, Nicholas Brendon. Preminil je v spanju,« so zapisali v izjavi, objavljeni na njegovem Instagram profilu. Družina je ob tem delila tudi skupinsko fotografijo. Brendona so oboževalci najbolj poznali po vlogi v priljubljeni seriji Buffy, izganjalka vampirjev, kjer je igral ob Sarah Michelle Gellar, kasneje pa je nastopil tudi v seriji Criminal Minds kot Kevin Lynch. »Večina je Nickyja poznala po njegovem igralskem delu in likih, ki jih je oživil skozi leta. V zadnjem obdobju pa je svojo strast našel tudi v slikanju in umetnosti,« so še zapisali.

Čeprav uradnega vzroka smrti družina ni želela razkriti, je znano, da je imel igralec že dalj časa zdravstvene težave. Leta 2022 je doživel srčni infarkt, ob tem pa so mu odkrili prirojeno srčno napako. Dolga leta se je soočal tudi z odvisnostjo ter zdravstvenimi zapleti, med drugim s sindromom, ki povzroča pritisk na živčne korenine v spodnjem delu hrbtenjače in zahteva operativne posege. Po letu 2021 je prestal več operacij hrbtenice, konec 2025 pa tudi operacijo kolena.

Kariera

Brendon je v seriji Buffy, izganjalka vampirjev nastopal vseh sedem sezon med letoma 1997 in 2003, v njej pa je upodobil priljubljenega in duhovitega prijatelja glavne junakinje. Poleg tega je igral v serijah Criminal Minds ter Kitchen Confidential, kjer je nastopil ob Bradleyu Cooperju.

Po koncu serije Buffy je igralec večkrat razburil javnost zaradi težav z odvisnostjo in duševnim zdravjem. To je vodilo tudi v več aretacij in sodnih postopkov, vključno z obtožbami o vandalizmu, upiranja policiji in nasilju v družini. Nekaj primerov se je zaključilo s pogojno kaznijo. V zadnjih letih je svoj odnos do življenja in najbližnjih precej popravil.

Po objavi žalostne novice so se mu poklonili številni soigralci. Med prvimi je bila Alyson Hannigan, ki je v seriji o izganjalki vampirjev igrala Willow Rosenberg. »Moj dragi Nicky, hvala za leta smeha, ljubezni in Dodgersov. Vedno se te bom spomnila,« je zapisala na Instagramu. Svojo žalost je izrazila tudi Emma Caulfield, ki je v seriji igrala njegovo dekle: »Moje srce je težko. Težko ubesedim, kako zelo me je to prizadelo.« Družina je sicer v težkih trenutkih prosila za zasebnost. »V tem času žalovanja vas prosimo za razumevanje, medtem ko se poslavljamo in hkrati praznujemo življenje človeka, ki je živel z intenzivnostjo, domišljijo in srcem,« so še zaključili misel ob slovesu.