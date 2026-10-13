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HOLLYWOOD ŽALUJE

Umrl je zvezdnik serije Kriva pota

Ob igralski karieri se je zavzemal tudi za pravice oseb z invalidnostjo.
Kriva pota FOTO: Profimedia
Kriva pota FOTO: Profimedia
M. Fl.
 13. 10. 2026 | 09:00
 13. 10. 2026 | 09:02
4:20
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Umrl je igralec RJ Mitte, najbolj znan po vlogi sina glavnega junaka v priznani televizijski seriji Kriva pota (Breaking Bad), star je bil 34 let. Kot poroča The Sun, so v ponedeljek našli mrtvega v Brownsvillu v Teksasu, preiskava natančnega vzroka smrti  še poteka. Njegova ekipa je kmalu zatem za javnost potrdila žalostno novico. Ob tem so poudarili njegov pomemben prispevek družbi in filmski industriji. »Z globoko žalostjo sporočamo novico o tragični smrti priljubljenega igralca, človekoljuba in predanega zagovornika pravic invalidnih oseb, RJ Mitteja,« so sporočili.

Roy Frank Mitte III. se je rodil v mestu Jackson v ameriški zvezni državi Mississippi. Zdravniki so mu pri treh letih diagnosticirali cerebralno paralizo, s katero se je pogumno spoprijemal vse življenje. Kljub zahtevnim telesnim oviram se ni nikoli odrekel svojim velikim sanjam. Njegova družina se je pred 20 leti preselila v Hollywood, da bi podprla njegove igralske ambicije. Želel si je dobivati vloge, s katerimi bi gledalce ozaveščal o svojem stanju in pokazal, da invalidnost ne opredeljuje človeka. Kmalu je dobil življenjsko priložnost, ki ga je izstrelila med največje televizijske zvezde.

Svetovno slavo je dosegel z vlogo Walterja Whita mlajšega, ki ima prav tako cerebralno paralizo. V petih sezonah serije je prepričljivo upodobil zapleten odnos med sinom in očetom. Poleg vloge, ki je zaznamovala njegovo kariero, je pustil pečat tudi na drugih projektih. Gledalci so ga lahko spremljali v priljubljeni dramski seriji Zamenjani ob rojstvu  (Switched at Birth), v kateri je igral študenta na invalidskem vozičku. Izstopal je v trilerju Hrastova soba (The Oak Room) ter številnih neodvisnih filmih, v katerih je pokazal svojo igralsko vsestranskost.

Vso kariero se je aktivno zavzemal za pravice oseb z invalidnostjo. Prepoznavnost je pogosto izkoristil za opozarjanje na vsakodnevne izzive, s katerimi se te osebe srečujejo, ter pozival filmsko industrijo k boljši in pravičnejši obravnavii. Njegovo delo so prepoznala številna združenja po svetu. Bil je predstavnik Združenja filmskih igralcev za umetnike z invalidnostjo, redno je sodeloval tudi v različnih kampanjah. S ponosom je nosil naziv slavnega ambasadorja organizacije United Cerebral Palsy in tako še utrdil svoj položaj vzornika mlajšim generacijam.

Po poročanju tujih medijev so se na smrt igralca, odzvali njegovi soigralci iz priljubljene serije in številni drugi igralci. V sporočilih so poudarili njegovo prijaznost, igralski talent in zavzemanje za pravice oseb z invalidnostjo. Bryan Cranston, ki je v seriji igral Mittejevega očeta, je zapisal, da je ob novici globoko pretresen. Spomnil se je, da je bil RJ star komaj 14 let, ko so ga izbrali za vlogo Walterja Whita mlajšega. Poudaril je njegovo odločnost, navdušenje nad igranjem in delo za boljšo zastopanost oseb z invalidnostjo v filmski industriji. Zapis je sklenil z besedami: »Pogrešal te bom, sin,« piše People.

Aaron Paul, ki je upodobil Jesseja Pinkmana, je ob novici zapisal, da je strt in da težko najde besede. »RJ, rad te imam, prijatelj moj. Pogrešali te bomo,« je sporočil. Ob tem je ljudi pozval, naj se spomnijo, da so ljubljeni in da v težkih trenutkih niso sami, povzema The Guardian. »Bil je čudovit mladenič in zelo ga bomo pogrešali. To je tako pretresljivo, da ne morem verjeti. Mislim nanj in njegovo družino,« je zapisal Dean Norris, v seriji Hank Schrader, Walterjev svak.

Igralka Marlee Matlin je z Mittejem sodelovala pri seriji Zamenjani ob rojstvu in na Instagramu objavila skupno fotografijo ter zapisala, da je njeno srce strto. »Nobenega drugega ne bo, kot je bil RJ Mitte. Vedno boš imel posebno mesto v mojem srcu,« je sporočila. Poklonili so se mu še številni kolegi, kar kaže, da zanje ni bil le sodelavec, temveč predvsem   prijatelj in človek, ki je s svojim delom pomagal širiti razumevanje invalidnosti ter spodbujati vključevanje v filmsko industrij.

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