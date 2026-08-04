Umrl najboljši prijatelj mafijca Tonyja Soprana

V starosti 80 let je umrl ameriški igralec Vincent Pastore, najbolj znan po vlogi v kultni mafijski seriji Sopranovi. V njej je igral mafijca Salvatoreja Bonpensiera, imenovanega Big Pussy. Po poročanju medijev so ga v soboto našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku. Pastore se je rodil v Bronxu 14. julija 1946 in se boril v vietnamski vojni, preden je diplomiral iz dramske igre na univerzi Pace. Po manjših vlogah v filmih iz začetka 90. let, kot so Dobri fantje (Goodfellas), Carlitov zakon (Carlito's Way) in Pot na vrh (Men of Respect), je Pastore postal znan z vlogama v celovečercu The Jerky Boys: The Movie iz leta 1995 in televizijskem filmu HBO Gotti iz leta 1996, v katerem je nastopil skupaj z bodočimi soigralci iz serije Sopranovi Tonyjem Siricom, Frankom Vincentom in Dominicom Chianesejem.

4. JULIJA 1946 se je rodil Vincent Pastore.

Prav vloga Big Pussyja, dolgoletnega najboljšega prijatelja Tonyja Soprana (igral ga je James Gandolfini, ki je umrl 19. junija 2013) v legendarnih Sopranovih je Pastoreja izstrelila na sam vrh. Nagrajen je bil celo z emmyjem. Pogosto so ga lahko videvali tudi gledalci nadaljevanke Zakon in red (Law & Order), saj je bil tam pogosto gostujoči zvezdnik. Ob njegovi smrti je njegov menedžer Robert Attermann, kot je poročal britanski BBC, povedal, da je Pastore oboževal igralski poklic in da je svoje igralske izkušnje tudi rad delil z mlajšimi igralci. »Zame je izguba Vinnyja globoko osebna. V več kot treh desetletjih sem imel čast spremljati ne le njegovo izjemno kariero, ampak tudi neverjetno osebo, kakršna je bil. Pogrešal bom njegovo prijateljstvo in zvestobo ter njegov humor in njegovo srce,« je še dodal Attermann. Bob McGowan, ki je prav tako zastopal igralca, pa je v ekskluzivni izjavi za revijo People novico o smrti Pastoreja označil za srce parajočo. »Bil je eden najprijaznejših fantov,« je poudaril. »Zelo dobrodelen, zelo prijazen in pomagal bi vsakomur,« je še dodal.

Nepozabna zasedba Sopranovih