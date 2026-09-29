Umrl priljubljeni igralec iz serije, ob kateri so odraščali številni

Ameriški igralec Dennis Haskins, ki se ga je občinstvo po vsem svetu najbolj spominjalo po legendarni vlogi ravnatelja Richarda Beldinga v priljubljeni seriji »Saved by the Bell«, je umrl v 76. letu starosti. Čeprav uradni vzrok smrti še ni bil objavljen, je znano, da se je igralec več let v zasebnosti spopadal s Parkinsonovo boleznijo.

Novica o smrti priljubljenega televizijskega ravnatelja je užalostila številne oboževalce, potrdil pa jo je njegov dolgoletni agent Jay Schachter. V izjavi za medije je poudaril, da gre za izjemno tragično izgubo. Dejal je, da so vsi imeli radi gospoda Beldinga, tisti, ki so Dennisa poznali osebno, pa so ga imeli še toliko raje.

Diagnozo je dolgo skrival pred javnostjo

Opisali so ga kot človeka, ki je zelo cenil svoje oboževalce in si je zanje vedno vzel čas. Haskins je za seboj pustil neizbrisen pečat v svetu zabave. Uradni vzrok smrti ni bil naveden, prijatelji pa so razkrili, da so mu pred približno osmimi leti diagnosticirali Parkinsonovo bolezen. Diagnozo je dolgo skrival pred javnostjo, saj ni želel, da bi bili njegovi zdravstveni problemi v središču pozornosti. Ob tem naj bi se večkrat spraševal, kaj naj sploh pove številnim ljudem, ki jih skrbi zanj.

Gledalci si ga bodo najbolj zapomnili po vlogi nekoliko zmedenega ravnatelja srednje šole Bayside, zaradi katere si je prislužil sloves enega najbolj priljubljenih televizijskih ravnateljev v ZDA. Njegovi značilni nastopi, s katerimi je ustavljal norčije dijakov, so postali del popularne kulture devetdesetih let.

Haskins je vlogo gospoda Beldinga začel igrati konec osemdesetih let na Disneyjevem kanalu v seriji »Good Morning, Miss Bliss«, ki se je pozneje razvila v svetovno uspešnico »Saved by the Bell«. Serija je spremljala dogodivščine srednješolca Zacka Morrisa in njegovih prijateljev skozi štiri sezone. Nastopil je v skoraj devetdesetih epizodah in vlogi ravnatelja ostal zvest od začetka do konca. Lik je pozneje večkrat ponovno upodobil tudi v izpeljankah serije in televizijskih filmih ter tako še naprej navduševal mlajše občinstvo.

Preden je postal prepoznaven televizijski obraz, je bil zelo dejaven že v domačem okolju

Rodil se je sredi novembra v mestu Chattanooga v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer je preživel otroštvo in zgodnja leta izobraževanja. Med študijem na tamkajšnji univerzi je že zgodaj pokazal zanimanje za različna področja javnega delovanja. Pisal je za študentski časopis, nastopal v gledaliških predstavah in bil eden od ustanoviteljev ljubiteljske gledališke skupine. V njej je igral, delal kot inspicient in pisal lastna besedila.

Njegova strast do zabavne industrije se je pokazala tudi pri delu v študentskem svetu, kjer je bil zadolžen za organizacijo zabavnih dogodkov. Eden njegovih največjih dosežkov iz tega obdobja je bila organizacija nastopa glasbenega dua Ike & Tina Turner na univerzitetnem kampusu v začetku sedemdesetih let. Šlo je za velik družabni dogodek, na katerega je bil Haskins tudi pozneje zelo ponosen.