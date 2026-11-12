Umrl televizijski detektiv Mike Hammer

Po dolgem boju s srčnim popuščanjem je v torek v hiši svoje družine v Magdalenki na Poljskem umrl 85-letni Stacy Keach, najbolj znan po svoji vlogi televizijskega detektiva Mika Hammerja. Pred tem je 2017 na odru v Chicagu doživel srčni infarkt.

Njegova družina je ob njegovi smrti sporočila, da ni bil le legendarni igralec, ki ga je občudovalo in ljubilo občinstvo po vsem svetu, temveč tudi srce družine. »Njegova smrt pušča neizmerno praznino, a njegov izjemni duh, nepozabni glas in ljubezen, ki jo je tako radodarno delil, bodo vedno ostali z nami,« je vsebino družinskega sporočila povzela revija Variety, specializirana za ameriško filmsko industrijo.

Stacy Keach v vlogi zasebnega detektiva Mika Hammerja, s katero je v 80. letih 20. stoletja kraljeval tudi na naših televizijskih zaslonih. FOTO: Columbia Pictures/wikimedia Commons

Keacheva igralska kariera je trajala šest desetletij in obsega vrsto prepoznavnih vlog v gledališču in na televiziji ter filmskem traku. Na gledališkem odru si je Keach ustvaril ime z vlogami v Shakespearovih dramah in je veljal za izjemnega interpreta del največjega angleškega dramatika. Bil je tudi ljubljenec legendarnih režiserjev, kot je bil John Huston, ki je poskrbel, da je ime Keacha ostalo neizbrisno povezano z njegovo upodobitvijo nepopustljivega Mika Hammerja – izmišljenega televizijskega zasebnega detektiva, ki ga je sicer ustvaril pisatelj kriminalk Mickey Spillane. Leta 1984, ko je Stacy Keach upodobil Mika Hammerja – prikazoval ga je kot sodobnega viteza –, bi se mu življenje lahko obrnilo tudi v drugo smer, saj je takrat pristal v zaporu zaradi poskusa tihotapljenja kokaina v Veliko Britanijo.

Na filmu je debitiral leta 1968 v drami Srce je osamljeni lovec. Njegova prva velika filmska vloga pa je bila 1972. v filmu Fat City. Zaigral je tudi v uspešnicah, kot so Pobeg iz Los Angelesa, Generacija X in Bournova zapuščina. Keach je igral v uspešnih serijah, kot sta Urgenca ter Dva moža in pol. Ustvaril je izjemno raznolik nabor likov: od policista, ki uživa droge, do kralja Leara. Upodobil je blaznega polkovnika v filmu Deveta konfiguracija, nastopil v televizijski seriji Titus in zaigral v drami Nebraska režiserja Alexandra Payna, ki je bila nominirana za oskarja. »Moj cilj je bil imeti čim bolj raznolik nabor vlog. To je verjetno škodilo moji karieri,« je leta 2012 dejal za revijo New York Magazine: »Moje odločitve so imele svojo ceno. Toda lahko sem odigral Hamleta, Riharda III. in kralja Leara – tega ne bi zamenjal za nič na svetu.«

Za svoje vloge je bil večkrat nagrajen, med drugim je prejemnik zlatega globusa za miniserijo Hemingway, v kateri je leta 1988 upodobil pisatelja Ernesta Hemingwayja. Med drugim se je za to vlogo zredil za 16 kilogramov. Leta 2019 pa je prejel svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Ob Johnu Travolti na filmskem festivalu v Cannesu leta 2018 FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Poročil se je štirikrat, zadnjič leta 1986 s poljsko manekenko in igralko Malgosio Tomassi, s katero sta bila skupaj vse do njegove smrti. Posvojila sta dva otroka, leta 2015 pa je Keach, ki je zadnja leta z ženo živel na Poljskem, ob ameriškem dobil še poljsko državljanstvo.