Umrl znani filmski ustvarjalec, snemal tudi z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Patrickom Swayzejem in Liamom Neesonom

V starosti 86 let je umrl angleški filmski ustvarjalec John Irvin, najbolj znan po televizijski seriji Tinker Tailor Soldier Spy iz leta 1979, ki temelji na istoimenskem romanu angleškega avtorja Johna le Carreja iz leta 1974. Irvin, ki je v 80. letih minulega stoletja režiral vrsto akcijskih filmov, je minuli teden umrl mirno na svojem domu.

Leta 1940 rojen režiser je 11. avgusta umrl obkrožen z družino, je njegova producentka Claire Evans povedala za britanski Guardian.

Irvin, katerega več deset let dolga kariera je zajemala televizijske serije, dokumentarne in celovečerne filme, je med drugim sodeloval pri vojnem filmu The Dogs of War iz leta 1980, grozljivki Ghost Story (1981), akcijskem filmu Surovi posel (1986) in Hamburger Hill, ki je izšel leta 1987. Z Evansovo sta sodelovala pri filmu z naslovom Mandela's Gun iz leta 2016, ki gre o izkušnjah nekdanjega južnoafriškega predsednika, borca za človekove pravice Nelsona Mandele.

Uspel v Hollywoodu

Priredba vohunskega romana Johna le Carreja, v kateri je vlogo Georgea Smileyja odigral Alec Guinness, je prejela dve bafti in nominacijo za emmyja. Uspeh omenjene televizijske serije je Irvinu odprl vrata v Hollywood. V naslednjem desetletju je namreč posnel številne filme, v katerih so nastopila zvezdniška imena, med njimi Christopher Walken in Tom Berenger, Fred Astaire, Arnold Schwarzenegger ter Patrick Swayze in Liam Neeson.