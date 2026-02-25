  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Umrla hči znanega komika, stara je bila 42 let

Življenje si je vzela sama.
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 25. 2. 2026 | 09:00
3:46
A+A-

Hči Martina Shorta, Katherine je stara 42 let storila samomor, so včeraj za Daily Mail potrdili tiskovni predstavili 75-letne legende komedije. »Z globoko žalostjo potrjujemo smrt Katherine Hartley Short,« so zapisali. »Družina Short je zaradi izgube strta in v tem času prosi za zasebnost. Katherine so imeli vsi radi in spominjali se je bodo po svetlobi in veselju, ki ju je prinašala v svet.« Po podatkih nujnih klicev, ki jih je pregledal Daily Mail, so Katherine našli na njenem domu s strelno rano, ki naj bi si jo povzročila sama. Nazadnje so jo z očetom v javnosti videli ob praznovanju njenega 40. rojstnega dne leta 2023 v studiu Grand Master Recorders, dogodka pa so se udeležili tudi Kurt Russell, Goldie Hawn, Catherine O'Hara, Bo Welch in Joni Mitchell. Katherine je bila licencirana klinična socialna delavka z magisterijem Univerze Južne Kalifornije.

Short je Katherine ter njena brata Oliverja ter Henryja posvojil s svojo pokojno ženo Nancy Dolman, ki je leta 2010 umrla po boju z rakom na jajčnikih. Poročena sta bila 30 let. Leta 2019 je igralec o Nancy dejal, da je bil njun zakon zmagoslavje. Priznal je, da se z njo še vedno pogovarja in čuti njeno prisotnost. V svojih spominih, izdanih leta 2014, je smrt Nancy opisal kot daleč najhujšo stvar, kar jih je doživel. Komika, rojenega marca 1950 v Hamiltonu v Kanadi, je v življenju doletelo veliko izgub. Bil je najmlajši od petih otrok irskih in angleških priseljencev Olive Grace in Charlesa Patricka Shorta v kanadski provinci Ontario. Imel je tri brate, Davida, Michaela in Briana, ter sestro Noro. Leta 1962, ko je bil star 12 let, je njegov najstarejši brat David umrl v prometni nesreči v Montrealu. Šest let pozneje je zaradi raka umrla njegova mati, dve leti zatem pa zaradi zapletov po možganski kapi še oče.

Kljub temu je Short večkrat poudaril, da ga tragedije niso zlomile, temveč okrepile: »Pri 20-ih letih sem vedel stvari o življenju, smrti, tragediji in izgubi, ki jih nobeden od mojih prijateljev ni poznal,« je nekoč povedal za Hollywood Reporter. »Ne vem, zakaj me to ni uničilo. Edino, kar si lahko razložim, je, da te takšne življenjske preizkušnje, bodisi okrepijo bodisi premagajo.« Leta 1972 je spoznal igralko Nancy Dolman, s katero sta se pet let pozneje poročila. Nancy je po posvojitvi njunih treh otrok opustila igranje in se posvetila družini. V svoji karieri je Short dosegel velike uspehe na odru in platnu, v zadnjih letih je skupaj s Stevom Martinom občinstvo  navdušil v seriji z izvirnim naslovom Only Murders in the Building, eni največjih uspešnic na pretočni platformi Disney Plus.

Vsakdo, ki se sooča z duševno stisko ali samomorilnimi mislimi, naj se čim prej obrne po strokovno pomoč. V Sloveniji so za pogovor in podporo 24 ur na dan brezplačno in anonimno dosegljivi pri društvu Samarijan in Sopotnik na telefonski številki 116 123. Otroci in mladostniki se lahko obrnejo na TOM telefon na številki 116 111. V nujnih primerih, ko je ogroženo življenje, je treba nemudoma poklicati številko 112 ali poiskati pomoč v najbližji urgentni zdravstveni ustanovi. Pogovor s strokovno usposobljeno osebo je pogosto prvi in pomemben korak k razreševanju stiske.

