Umrla igralka Dosjejev X in Noči čarovnic: oboževalci jo poznajo po »najbolj srhljivem stavku«

Filmski in televizijski svet žaluje za igralko Elyse Donalson, ki je umrla v 78. letu starosti. Njeno nepričakovano smrt je potrdila sestra Harriette Meyer, ki je za Hollywood Reporter povedala, da je Elyse umrla v sredo na svojem domu v Studio Cityju. Donalsonova je pred kamero ustvarjala več kot dve desetletji, gledalci pa si jo bodo zapomnili po vlogah v serijah in filmih, ki so zaznamovali več generacij. Med njenimi najbolj prepoznavnimi projekti so serije »Dosjeji X«, »Dr. Quinn, Medicine Woman«, »St. Elsewhere« in film »Noč čarovnic: Prekletstvo Michaela Myersa«.

Po objavi novice so se družbena omrežja hitro napolnila s sporočili slovesa. Eden od oboževalcev je izpostavil prizor iz filma »Noč čarovnic: Prekletstvo Michaela Myersa«, kjer je Donalsonova nastopila ob Paulu Ruddu, in zapisal, da je prav ona izrekla »veličastno srhljiv« stavek: »Kako je, ko si pogubljen?«

Rodila se je v Teksasu, v osemdesetih letih pa se je preselila v Los Angeles, kjer je hitro začela dobivati vloge. V karieri je zbrala nastope v več kot dveh ducatih televizijskih serij, med njimi tudi v, slovenskim gledalcem dobro znanih, »Praksa« in »Beverly Hills, 90210«. Vloge so se vrstile v različnih žanrih – igrala je nuno, sodnico, medicinsko sestro, nastopala v kriminalkah in dramah, v zgodnjih 2000-ih pa se je pojavila tudi v serijah »JAG« in ponovno v svetu »Dosjejev X«.

Poleg televizije je pustila pečat tudi v filmskem svetu, med drugim je nastopila v »Man Against the Mob« (1988), »Locked Up: A Mother's Rage« (1991) in »Children of the Dark« (1994). Ob igralskem delu je opravljala tudi delo v več odvetniških pisarnah. Za seboj je pustila sestro, nečakinji Kellie in Kate, svakа Jimmieja ter širšo družino.